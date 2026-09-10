Đây là hệ thống thứ năm và cũng là điểm cuối trong kế hoạch triển khai của dự án, đưa vào sử dụng tại một trường vùng cao còn gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn nước sinh hoạt ổn định.

Bổ sung nguồn nước cho ngôi trường vùng cao

Địa hình vùng cao của Mường Khương khiến việc tiếp cận và duy trì nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại các xã biên giới vốn không đơn giản. Nguồn nước hiện tại của Trường Tiểu học và THCS Tung Chung Phố được dẫn về từ một khe suối cách gần 4 km.

Trong bối cảnh ấy, hệ thống lọc nước thuộc khuôn khổ dự án “Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng”, triển khai bởi iSMART Education - thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest và Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCF SE), sẽ bổ sung thêm một phương án phục vụ nước uống ngay tại trường. Hệ thống ứng dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO, công suất 150 lít/giờ, tích hợp thêm khu vực rửa tay. Trước khi đưa vào sử dụng, nguồn nước đầu ra được kiểm nghiệm theo quy trình chuyên môn.

Đại diện iSMART Education, VCF SE cùng lãnh đạo địa phương và nhà trường khánh thành hệ thống lọc nước tại Trường Tiểu học và THCS Tung Chung Phố (Lào Cai)

Khi khu vực nước sạch trở thành một phần của trường học

Trong một ngày học, học sinh cần sử dụng nước vào nhiều thời điểm khác nhau: giữa các tiết học, trong giờ nghỉ hay sau những hoạt động vận động ngoài sân. Vì vậy, khu vực nước uống và rửa tay mới được bố trí ngay trong khuôn viên trường sẽ bổ sung thêm một điểm cấp nước thuận tiện hơn cho các em trong suốt thời gian học tập.

Cùng với lễ bàn giao, học sinh được làm quen với khu vực mới thông qua hoạt động hướng dẫn rửa tay đúng cách và các trạm trò chơi tìm hiểu về nước, vệ sinh và môi trường. Từ cách lấy lượng nước phù hợp đến giữ gìn khu vực dùng chung, những nội dung gần gũi giúp các em hiểu hơn về cách sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch tại trường.

Sau khi đưa vào vận hành, khu vực nước uống và rửa tay sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu của học sinh trong giờ nghỉ, sau các hoạt động ngoài trời hoặc trước khi trở lại lớp. Đây cũng là cách để hệ thống không chỉ dừng ở một hạng mục được bàn giao, mà thực sự phát huy giá trị trong môi trường học đường.

Việc duy trì hệ thống cũng là một phần quan trọng của dự án. Theo kế hoạch, các hệ thống sẽ được bảo trì và thay thế vật tư định kỳ trong ba năm, với VCF SE đảm nhiệm phần chuyên môn kỹ thuật; đồng thời, nhà trường tiếp nhận, quản lý và sử dụng khu vực dùng chung.

Nhìn lại hành trình "Nước sạch cho em"

Tung Chung Phố là điểm cuối trong kế hoạch triển khai 5 điểm trường của "Nước sạch cho em". Trước đó, dự án đã lần lượt bàn giao bốn hệ thống trong tháng 8: tại Trường Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (Cần Thơ), Trường Tiểu học Tân Long (Đồng Tháp), Trường Tiểu học Minh Thạnh (TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ) và Trường Tiểu học Ea Bar (Đắk Lắk).

Các em học sinh Tung Chung Phố trực tiếp trải nghiệm nguồn nước uống an toàn ngay tại khu vực hệ thống lọc nước mới được lắp đặt trong khuôn viên trường.

Cùng ứng dụng công nghệ lọc RO, nhưng tại mỗi trường, hệ thống nước mà dự án triển khai lại đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Ở Minh Thạnh, nơi có hơn 700 học sinh, nhu cầu sử dụng nước tập trung cao vào các giờ nghỉ. Tại Ea Bar, hệ thống là một hạng mục bổ sung trong quá trình nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất. Còn ở Tung Chung Phố, đây là thêm một giải pháp cho bài toán nguồn nước vốn chịu ảnh hưởng bởi địa hình và mùa khô. Mỗi công trình vì thế mang một ý nghĩa riêng, gắn với nhu cầu thực tế của từng ngôi trường.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Mai Thanh Hòa - Giám đốc kinh doanh và Marketing iSMART Education chi nhánh Hà Nội bày tỏ: "Thông qua dự án 'Nước sạch cho em', điều iSMART mong muốn không chỉ là hoàn thành một hạng mục cụ thể, mà là được đóng góp một phần thiết thực cùng nhà trường và địa phương vì học sinh. Hôm nay là điểm bàn giao cuối trong kế hoạch triển khai. Từ thời điểm này, điều quan trọng nhất là hệ thống được vận hành tốt, được sử dụng hiệu quả và thực sự phục vụ lâu dài cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường"

Cùng dịp, đại diện nhà tài trợ cũng trao tặng thêm nhiều phần quà thiết thực, tiếp sức cho các em học sinh trên hành trình bước vào năm học mới.

Cùng dịp triển khai hoạt động cộng đồng tại Lào Cai, iSMART cũng hỗ trợ một số điều kiện học tập tại hai trường khác trên địa bàn. Tại điểm trường Già Hạ thuộc Trường Mầm non Việt Tiến, nhà trường nhận thêm đồ dùng học tập và sách truyện phục vụ hoạt động học tập, vui chơi của trẻ. Trường THCS Hợp Thành tiếp nhận 36 quạt treo tường cho các phòng học.

Bà Mai Thanh Hoà - Giám đốc kinh doanh và Marketing iSMART Education chi nhánh Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

Lễ bàn giao tại Lào Cai khép lại hành trình triển khai “Nước sạch cho em” tại 5 điểm trường, nhưng câu chuyện của dự án vẫn còn tiếp tục trong nhịp học thường ngày, khi những vòi nước sạch dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của học sinh ở mỗi ngôi trường.

Không chỉ tiếp nhận hệ thống lọc nước, các em còn được tham gia các trạm trò chơi tương tác sinh động nhằm tìm hiểu thêm kiến thức về nước sạch và ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Thông tin dự án “Nước sạch cho em” Tên đầy đủ: "Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng". Đơn vị triển khai: iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tài trợ chính, phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCFSE) đảm nhiệm phần chuyên môn kỹ thuật. Thời gian: Tháng 8 – 9/2026. Quy mô: 5 điểm trường tại Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ), Đắk Lắk và Lào Cai. Đối tượng thụ hưởng: Hơn 2.250 học sinh và hơn 160 cán bộ, giáo viên. Tổng kinh phí tài trợ: 1.158.000.000 đồng Duy trì sau bàn giao: Theo kế hoạch, các hệ thống có chương trình bảo trì và thay thế vật tư trong ba năm

(Nguồn: iSMART Education)