Ngày 30/7, trao đổi với VietNamNet, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort của Công ty CP Viễn Đông Phú Quốc do vi phạm tiến độ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Theo quyết định, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 8/2013, điều chỉnh lần gần nhất vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp phép, dự án vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động theo cam kết, chậm tiến độ kéo dài, nên cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort xây một tòa nhà từ 2019 rồi "treo" đến nay - Ảnh: Thanh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc cho biết, dự án này chỉ xây dựng một khối công trình (tòa nhà) từ năm 2019 rồi dừng thi công, để "treo", khu đất bỏ hoang cho tới nay. Ghi nhận hiện trạng cỏ mọc um tùm, các khối cột, tường hiện đã phủ rêu, xám xịt.

Về hướng xử lý, ông Tùng cho hay, Công ty CP Viễn Đông Phú Quốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh lý dự án, xử lý tài sản và các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp quá thời hạn mà nhà đầu tư không thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý, việc rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai được đơn vị thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo môi trường đầu tư minh bạch và bảo đảm nguồn lực cho các dự án có năng lực thực sự.

"Đối với các dự án không triển khai hoặc vi phạm tiến độ theo quy định, Ban sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật", ông Tùng nói. Theo ông Tùng, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã tham mưu chấm dứt hoạt động 19 dự án đầu tư chậm triển khai trên địa bàn và sắp tới sẽ tiếp tục xử lý các dự án "treo".

Việc mạnh tay xử lý các dự án "treo" diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và định hướng phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại quốc tế.

Lãnh đạo địa phương cho biết việc sàng lọc các dự án chậm triển khai sẽ góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và bảo đảm kỷ cương trong hoạt động đầu tư trên đảo.