Các căn hộ thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence đang được săn đón. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Thị trường thứ cấp gần như “đóng băng”

“Chưa bao giờ việc tìm một căn hộ biển tại Nam Phú Quốc khó như lúc này”, bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Phú Quốc - Công ty bất động sản NewstarLand chia sẻ về tình trạng khan hiếm nguồn cung tại các phân khu thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Theo bà Hiền, từ đầu năm 2025 đến nay, lượng khách tìm mua lại căn hộ tại các phân khu The Hill, The Sea, The Sky tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung gần như không có.

“Chúng tôi phải liên tục gọi điện cho các chủ căn, theo dõi từng nhóm nhà đầu tư để tìm cơ hội. Nhưng thực tế rất ít người muốn bán. Có căn nào “xuất hiện” là được chốt ngay trong ngày, thậm chí trong vài giờ”, bà Hiền cho biết.

Không chỉ các sàn giao dịch cần tìm nguồn hàng, những nhà đầu tư tham gia thị trường từ sớm cũng trong tâm thế muốn mở rộng quỹ căn. Bà Nguyễn Thị Hằng, hiện sở hữu hai căn hộ tại tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence cho biết hiệu quả khai thác vượt kỳ vọng ban đầu. Trong mùa cao điểm từ tháng 11/2025 - 3/2026, công suất phòng gần như kín, trong khi thời điểm khác trong năm vẫn duy trì từ 70 - 75%.

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Ánh Dương

“Sau một thời gian vận hành, tôi nhận ra đây là tài sản có khả năng tạo dòng tiền thực sự. Vì vậy tôi muốn mở rộng quỹ căn nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa mua thêm được”, chị Hằng chia sẻ. Theo chị Hằng, vấn đề không phải là “có nên đầu tư hay không” mà là “có mua được hay không”.

Tình trạng khan hiếm này phản ánh thực tế từ thị trường. Trước hết, hiệu quả khai thác đã được kiểm chứng khiến chủ sở hữu có xu hướng nắm giữ dài hạn thay vì “lướt sóng”. Khi tài sản tạo ra dòng tiền ổn định, quyết định bán ra đồng nghĩa với việc từ bỏ một nguồn thu bền vững - điều mà không nhà đầu tư nào muốn.

Bên cạnh đó, Thị trấn Hoàng Hôn hiện là một trong những khu vực hiếm hoi tại đảo Ngọc sở hữu hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí vận hành quanh năm: Từ cáp treo Hòn Thơm - tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới, Bãi Kem - bãi biển quyến rũ nhất hành tinh đến chợ đêm VUI-Fest rực rỡ sắc màu, cầu Hôn - biểu tượng của tình yêu và nghệ thuật hay các show diễn nghệ thuật đình đám kết hợp nhạc nước, pháo hoa…

Show diễn Symphony of the Sea, Kiss of the Sea thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương

Theo ước tính, mỗi ngày khu vực này đón từ 15.000 - 20.000 lượt khách. Dòng khách lớn, đặc biệt là khách quốc tế, không chỉ đảm bảo công suất phòng mà còn giúp gia tăng giá trị khai thác theo thời gian. Đây chính là “lực đỡ” giúp bất động sản tại khu vực này giữ giá trị.

Ở góc độ vĩ mô, việc Phú Quốc đăng cai APEC 2027, cùng hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông quy mô lớn đang được triển khai giúp giới đầu tư củng cố niềm tin mặt bằng giá và nhu cầu lưu trú sẽ tiếp tục tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, việc nắm giữ tài sản ở giai đoạn hiện tại được xem là chiến lược tối ưu.

“Cơ hội vàng” mang tên The Sunset

Khi thị trường thứ cấp dần khan hiếm, nhu cầu đầu tư không vì thế mà giảm đi, ngược lại đang dồn nén và chờ đợi nguồn cung mới. Đây là lý do các phân khu mới thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence thu hút sự quan tâm lớn ngay khi chủ đầu tư hé lộ những thông tin ban đầu.

Trong đó, The Sunset được xem là “cơ hội vàng” cho những nhà đầu tư chưa kịp tham gia giai đoạn trước. Nằm ở vị trí trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, phân khu này thừa hưởng trực tiếp dòng khách du lịch sẵn có cùng hệ sinh thái tiện ích đã vận hành ổn định.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn trực diện Cầu hôn - “biểu tượng checkin” tại nam Phú Quốc. Ảnh phối cảnh: Sun Group.

“Từ khi ra mắt phân khu The Sunset, chúng tôi đỡ “áp lực” trước các “đơn đặt hàng” từ khách. Căn hộ sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng cầu Hôn, nhìn ra biển, chiêm ngưỡng các show diễn nghệ thuật, pháo hoa đẳng cấp,… Đây là ưu tiên hàng đầu của dòng căn hộ khai thác lưu trú tại Phú Quốc”, bà Phạm Thị Thu Hiền phân tích.

The Sunset không phải một phép thử mới, mà là bước tiếp nối của chuỗi sản phẩm đã được thị trường kiểm chứng. Thành công của The Hill, The Sea, The Sky trước đó chính là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá khả năng khai thác và tiềm năng tăng giá của phân khu The Sunset tương lai.

Kid’s Club - một trong những tiện ích nội khu đẳng cấp của The Sunset. Ảnh minh hoạ: Sun Group.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, việc xuất hiện nguồn cung mới tại vị trí trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn được xem là cơ hội hiếm. Đặc biệt, khi chu kỳ tăng trưởng của Phú Quốc được dự báo sẽ tăng tốc trong giai đoạn tới. Thị trường bất động sản du lịch không còn là xu hướng “mua và chờ thời”, mà là cuộc chọn lọc những sản phẩm có khả năng vận hành thực, tạo dòng tiền bền vững, chỉ dành cho những nhà đầu tư đến sớm.