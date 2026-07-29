Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, trả lời kiến nghị của cử tri thành phố gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo kiến nghị, cử tri Đà Nẵng đề nghị tham mưu Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có giải pháp kiểm soát, bình ổn giá thị trường đối với vật liệu xây dựng.

Theo quy định của Luật Giá, giá vật liệu xây dựng không thuộc danh mục nhà nước định giá, bình ổn giá. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết theo quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15, giá vật liệu xây dựng không thuộc danh mục nhà nước định giá, bình ổn giá.

Giá vật liệu xây dựng được khảo sát, thu thập để phục vụ việc công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại các địa phương theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua đã báo cáo, tham mưu Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ về công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, đồng thời đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với giá vật liệu và chi phí đầu tư xây dựng các công trình.

Trên cơ sở đó, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 25 (ngày 21/3/2026) và Công điện số 28/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và chức năng quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đến đầu tư xây dựng công trình các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng. Cùng với đó chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá vật liệu xây dựng; sát sao trong việc rà soát, kiểm soát, kịp thời có giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

“Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát các diễn biến của giá vật liệu xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng công trình”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trên cơ sở diễn biến thực tế của thị trường, Bộ sẽ kịp thời tham mưu Chính phủ và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khi cần thiết để đảm bảo việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.