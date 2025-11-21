Sự kiện kick off chính thức ra mắt đối tác chiến lược phát triển dự án The Win City với các thương hiệu góp mặt như: An Cường, Central, CBRE, 8 ngân hàng lớn

Theo đại diện Thắng Lợi Group, dự án đã ghi nhận hơn 1.500 lượt đăng ký nguyện vọng sở hữu và hơn 10.000 lượt khách tham quan Thắng Lợi Group Gallery và chuỗi nhà mẫu chỉ sau hơn 1 tháng chính thức mở cửa.

Lý giải điều này, theo chia sẻ từ nhiều đơn vị phân phối, dự án The Win City đang “giải đúng cơn khát” của thị trường với mô hình căn hộ cao cấp, giá hợp lý, mang đến lựa chọn cho hơn 1 triệu gia đình và khoảng 200.000 chuyên gia tại 39 khu công nghiệp quanh khu vực.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, mức giá công bố của dự án chỉ 30,5 triệu/m2, với phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ cần thanh toán trước 150 triệu là sở hữu được 1 căn hộ The Win City; Đặc biệt dự án có sự trợ tài chính đến từ 8 ngân hàng và chủ đầu tư, khách hàng được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng, giúp dòng tiền thanh toán nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho nhiều gia đình sớm tiếp cận cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên để an cư lạc nghiệp.

Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm được bảo chứng thương hiệu bởi những thương hiệu hàng đầu trong ngành như: Central - Tổng thầu xây dựng top đầu Việt Nam, An Cường - đơn vị cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, CBRE - tư vấn quản lý vận hành và nhiều thương hiệu mạnh khác cùng tham gia phát triển dự án. Đặc biệt, cả An Cường và Central không chỉ đồng hành là các nhà thầu chính, mà còn tham gia với vai trò là đồng chủ đầu tư - bảo chứng quan trọng để khách hàng yên tâm về tiến độ, chất lượng và độ bền công trình.

Ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group chia sẻ: “Chúng tôi sẽ mang đến giải pháp nội thất hiện đại và tối ưu nhất cho The Win City, chất lượng tương đương với các sản phẩm bất động sản cao cấp đang bán giá từ 40 - 50 triệu/ đồng trên thị trường. Chúng tôi là chủ đầu tư, có quỹ đất từ rất sớm, cộng với sự liên kết cùng Central - Thắng Lợi Group nên tối ưu được chi phí trong phát triển dự án. Do vậy, The Win City có chất lượng tốt và mức giá vừa túi tiền, dễ tiếp cận”.

Ông Lê Đức Nghĩa phát biểu tại sự kiện Kickoff The Win City ngày 18/11/2025

Một thành viên khác trong liên danh chủa đầu tư dự án, ông Trần Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Central - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes cũng cho biết: “Chúng tôi cùng tầm nhìn kiến tạo đô thị hiện đại, bền vững tạo cơ hội dễ dàng hơn cho nhiều gia đình có cơ hội sở hữu sản phẩm căn hộ đầu tiên chất lượng, cũng là góp phần thực hiện giấc mơ nâng chuẩn sống tốt hơn cho thế hệ trẻ. Central tham gia The Win City vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu, chúng tôi cam kết về chất lượng và tiến độ công trình cho dự án, khách hàng”.

Dự án The Win City còn có tên gọi là Khu đô thị Bình An - Đức Hòa, được quy hoạch trên khu đất hơn 13 ha, theo mô hình đô thị cao tầng phức hợp, với cấu trúc quy hoạch đồng bộ mang tính dài hạn, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho địa phương và khu vực.

Phối cảnh dự án The Win City

Dự án toạ lạc tại xã Đức Hoà (Tây Ninh) - cửa ngõ phía tây TP.HCM, nằm trên giao điểm của 9 trục động lực hạ tầng như Vành đai 3 - Vành đai 4, Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10), Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú mở rộng, các tuyến cao tốc và trục Lương Hòa - Bình Chánh. Nhờ tọa độ chiến lược này, The Win City có thể kết nối nhanh đến các khu vực sầm uất của TP.HCM như Chợ Lớn, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, Vũng Tàu… đồng thời tiếp cận thuận tiện mạng lưới hạ tầng, kinh tế phía Nam.

Dự án đang trong giai đoạn đầu giới thiệu với nhiều chương trình hấp dẫn và giá “vừa tầm” hướng đền nhóm khách hàng ở thật và đầu tư sản phần căn hộ gần Sài Gòn.

Văn phòng bán hàng : Thắng Lợi Group Gallery - dự án The Win City - Mặt tiền Tỉnh Lộ 10 (Trần Văn Giàu nối dài), Đức Hòa.

(Nguồn: Thắng Lợi Group)