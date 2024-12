Miền Bắc đang khoác lên mình chiếc áo mùa đông với nhiệt độ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Hà Nội hôm nay có mưa nhỏ, trời chuyển rét về chiều tối, nhiệt độ dao động từ 15-17 độ. So với cái nắng hanh khô của ngày hôm qua, sự thay đổi này khiến chúng ta cảm nhận rõ rệt không khí se lạnh của mùa đông.

Bắc Trung Bộ cũng đón nhận không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 16-19 độ. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tây Nguyên và Bình Thuận cũng có mưa rào và giông rải rác. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ấm áp, nhiệt độ phổ biến từ 23-26 độ. Trên biển, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt không khí lạnh này được dự báo là khá mạnh, sẽ tăng cường dồn dập trong những ngày tới. Sau đợt gió mùa đông bắc tràn về vào ngày 11/12, sẽ tiếp tục có các đợt không khí lạnh bổ sung vào ngày 12, 13 và 14/12.

Nhiệt độ sẽ giảm sâu, đặc biệt là vào khoảng ngày 14-15/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện rét đậm, rét hại với nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 15 độ.

Dự báo thời tiết 11/12/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Thủ đô bước vào ngày mới với tiết trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ban ngày, dự báo có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-24 độ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất 21-24 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Tương tự các khu vực lân cận, phía Đông Bắc Bộ có nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 21-24 độ. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày mai có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Tây Nguyên có nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.