Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng. Trung Bộ mưa lớn dữ dội, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Nam Bộ mưa giông chiều tối. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Thời tiết hôm nay 28/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét 24-26 độ 16-18 độ Tây Bắc Bộ Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét 25-28 độ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ Đông Bắc Bộ Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét 24-27 độ 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ 16-19 độ; phía Nam có nơi trên 19 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 Phía Bắc 24-26 độ; phía Nam 27-29 độ Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 24-27 độ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào vào giông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, có mưa rào vào giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 29-31 độ 24-26 độ

Dự báo, ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Đến khoảng ngày 29/11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng trở lại, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chỉ còn lạnh về đêm và sáng, ngày có nắng và khá ấm áp.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét về đêm và sáng. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/11, trời không mưa, đêm và sáng rét; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 26 độ. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trung Bộ mưa lớn dồn dập

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ sáng sớm 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Sau đó, từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.