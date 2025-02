Mây mù và mưa rét vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo của miền Bắc trong ngày 5/2. Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn và gió rét. Vùng núi cao vẫn phải oằn mình chống chọi với rét đậm, rét hại.

Dù vậy, một tin vui nho nhỏ là phía Tây Bắc Bộ, trưa chiều mây sẽ giảm bớt và nắng ấm sẽ xuất hiện. Nhiệt độ vào buổi trưa, chiều có nhích lên đôi chút so với hôm qua nhưng nhìn chung vẫn rét buốt.

Thời tiết miền Bắc có mưa, rét. Ảnh: Hoàng Hà.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rét vẫn còn đeo bám dai dẳng, tuy nhiên cường độ mưa đã giảm bớt so với ngày 4/2. Phía Nam miền Trung, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa rào xuất hiện vài nơi, nhưng nhìn chung thời tiết dễ chịu hơn so với miền Bắc.

Nắng vàng rực rỡ tiếp tục bao trùm khắp Nam Bộ, mang đến không khí khô ráo và ấm áp. Tây Nguyên cũng được hưởng trọn ánh nắng mặt trời sau những cơn mưa rào ban đêm.

Thủ đô Hà Nội mưa rét, gió đông bắc cấp 2-3 khiến cái lạnh càng thêm buốt giá. Nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 18-20 độ C. Người dân ra đường cần mặc ấm để bảo vệ sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 5/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C; vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C; phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.