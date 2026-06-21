Bỉ vs Iran, một cuộc chiến mang tính chất quyết định cao, có thể thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Kevin de Bruyne cùng đồng đội quyết lấy 3 điểm, sau khởi đầu World Cup 2026 kém ấn tượng.

Họ đã để Ai Cập ghi bàn trước và sau đó nhờ bàn phản lưới của đối thủ mới kiếm được 1 điểm.

Có 3/4 chuyên gia dự đoán Bỉ thắng Iran. Ảnh: Khel Now

Có chút ‘an ủi’ cho Bỉ và cả Ai Cập là ở cặp đấu còn lại trong bảng, Iran vs New Zealand cũng kết thúc với tỷ số hòa (2-2).

Như vậy, cả 4 đội đều có 1 điểm sau trận ra quân. Điều đó có nghĩa, một thất bại nữa với bất kỳ đội nào ở bảng G này cũng khiến họ đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Thực tế, Bỉ chưa thắng trận nào trong 3 trận gần nhất tại World Cup, so với trước đó thắng tới 11 trong 13 trận, cho thấy sự sa sút của đội tuyển này.

Tại World Cup 2022, Bỉ đã bị loại ê chề ngay từ vòng bảng. Còn ở EURO 2026, đội cũng dừng bước ở vòng 16 đội.

Nhưng với 2 trận đấu còn lại vòng bảng, gặp Iran và New Zealand đều được đánh giá yếu hơn, Bỉ được kỳ vọng sẽ lấy trọn điểm.

Chờ Kevin de Bruyne và đồng đội mang đến nụ cười cho người hâm mộ. Ảnh: B.R Football

Với Iran, trận hòa trước New Zealand là một kết quả công bằng, khi cả 2 lần đều bị dẫn trước nhưng đã nỗ lực chiến đấu và được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, trong cả 6 lần tham dự VCK World Cup, Iran đều chưa từng vượt qua vòng bảng.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên họ gặp Bỉ nhưng dựa vào thành tích ở giải đấu, Iran khó gặt niềm vui. Cụ thể, trong 19 trận từng chơi ở World Cup, Iran chỉ giành được 3 chiến thắng, để thua 7 trong 10 trận đấu với các đối thủ đến từ châu Âu.

Chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC dự đoán, Bỉ sẽ thắng Iran 3-0, trong khi Sportskeeda chọn tỷ số trận đấu là Bỉ 2-1 Iran.

Tỷ số 2-1 nghiêng về cho ‘Quỷ đỏ’ Bỉ cũng được chuyên gia Sportsmole chọn, nhưng chuyên gia bóng đá ESPN thì đi ngươc số đông, dự đoán 2 đội sẽ hòa nhau 1-1.

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi, Moghanlou.