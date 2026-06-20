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Cunha và Vinicius nhảy múa trước hàng thủ Haiti - Ảnh: FIFA

Đội hình ra sân

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Durvene, Bellegarde, Jacques, Providence, Casimir; Pierrot.

Bàn thắng: Cunha 24', 36', Vinicius 45'+3

20/06/2026 | 09:32

Kết thúc

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Brazil thắng dễ 3-0, khiến Haiti trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở World Cup 2026 - Ảnh: 433
Thu gọn
20/06/2026 | 09:26

90'

Martinelli băng lên bên cánh trái rồi dứt điểm cắt ngang khung gỗ. Ederson cố gắng đệm ở góc hẹp bất thành.

Thu gọn
20/06/2026 | 09:22

87'

Isidor đột phá xuống sát đường biên ngang để kết thúc nhưng thủ môn Alisson kịp lao ra khép góc.

Thu gọn
20/06/2026 | 09:15

78'

Endrick lẻn xuống dứt điểm tung lưới Haiti. Tiếc rằng, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
20/06/2026 | 09:04

68'

Martinelli vừa cứa lòng dội xà ngang khung thành Haiti, nhưng trọng tài biên phất cờ báo Vinicius việt vị trước đó.

Thu gọn
20/06/2026 | 08:59

64'

Thần đồng Endrick được tung vào sân thay cho Matheus Cunha.

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Haiti vẫn đang chơi đầy cố gắng - Ảnh: FIFA
Thu gọn
20/06/2026 | 08:57

62'

Haiti cố gắng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Ade vừa bật cao đánh đầu sau quả phạt góc, khiến Alisson phải bay người cứu thua.

Thu gọn
20/06/2026 | 08:47

52'

Sang hiệp hai, Brazil đang rình rập chờ thời cơ tung ra đòn phản công, trong bối cảnh đối thủ dâng cao đội hình.

Thu gọn
20/06/2026 | 08:24

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Brazil - Ảnh: GE
Thu gọn
20/06/2026 | 08:21

45'+3

Bàn thắng (3-0, Vinicius): Phá bẫy việt vị băng xuống đón đường chuyền của đồng đội, Vinicius rẽ từ cánh trái vào trong rồi sửa lòng kỹ thuật tung lưới Haiti.

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Vinicius lập công cho Brazil - Ảnh: BR Football
Thu gọn
20/06/2026 | 08:12

40'

Raphinha có dấu hiệu chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Rayan.

Thu gọn
20/06/2026 | 08:09

36'

Bàn thắng (2-0, Matheus Cunha): Brazil phản công thần tốc. Vinicius chọc khe thông minh cho Matheus Cunha băng xuống sút sấm sét bằng chân trái tung nóc lưới Haiti.

Màn trình diễn quá ấn tượng của chàng tiền đạo MU, trong lần ra sân đầu tiên tại World Cup 2026.

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Matheus Cunha liên tục được nhảy vũ điệu lướt sóng ở sân chơi World Cup - Ảnh: Actu Foot
Thu gọn
20/06/2026 | 08:06

33'

Sau khi bị dẫn bàn, Haiti thi đấu cởi mở hơn. Họ sẵn sàng đôi công để tìm bàn gỡ trước đối thủ mạnh Brazil.

Thu gọn
20/06/2026 | 07:56

24'

Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): Cú đá từ chân Vinicius bị thủ thành Placide đẩy ra. Cunha ập vào rất nhanh ghi bàn cho tuyển Brazil ở cự ly gần.

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Brazil v Haiti Group C FIFA World Cup 2026.jpg
Cunha mở tỷ số cho Brazil - Ảnh: FIFA
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Cunha ăn mừng bàn thắng - Ảnh: EuroFoot
Thu gọn
20/06/2026 | 07:49

17'

Vinicius có cơ hội kết thúc trong vòng cấm, bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
20/06/2026 | 07:45

12'

Brazil phối hợp khá hay bên cánh phải. Raphinha lẻn xuống cứa lòng chân trái tung lưới Haiti nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Chưa có bàn thắng sớm khi Raphinha rơi vào thế việt vị - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
20/06/2026 | 07:42

8'

Các cầu thủ Haiti cũng chứng tỏ mình không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ đang cố gắng phối hợp cự ly ngắn, lao lên tấn công mỗi khi có cơ hội.

Thu gọn
20/06/2026 | 07:35

3'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Brazil đã tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
20/06/2026 | 07:27

7h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
20/06/2026 | 06:23

6h20

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Đội hình ra sân Brazil vs Haiti - Ảnh: T.T
Thu gọn
19/06/2026 | 19:29

6h

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Neymar và đồng đội tập luyện trước trận - Ảnh: CBF
Thu gọn
19/06/2026 | 19:28

5h

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Brazil dự báo sẽ thắng đậm - Ảnh: Khelnow
Thu gọn