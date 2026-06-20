Đội hình ra sân
Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Durvene, Bellegarde, Jacques, Providence, Casimir; Pierrot.
Bàn thắng: Cunha 24', 36', Vinicius 45'+3
Kết thúc
90'
Martinelli băng lên bên cánh trái rồi dứt điểm cắt ngang khung gỗ. Ederson cố gắng đệm ở góc hẹp bất thành.
87'
Isidor đột phá xuống sát đường biên ngang để kết thúc nhưng thủ môn Alisson kịp lao ra khép góc.
78'
Endrick lẻn xuống dứt điểm tung lưới Haiti. Tiếc rằng, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã rơi vào thế việt vị.
68'
Martinelli vừa cứa lòng dội xà ngang khung thành Haiti, nhưng trọng tài biên phất cờ báo Vinicius việt vị trước đó.
64'
Thần đồng Endrick được tung vào sân thay cho Matheus Cunha.
62'
Haiti cố gắng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Ade vừa bật cao đánh đầu sau quả phạt góc, khiến Alisson phải bay người cứu thua.
52'
Sang hiệp hai, Brazil đang rình rập chờ thời cơ tung ra đòn phản công, trong bối cảnh đối thủ dâng cao đội hình.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Bàn thắng (3-0, Vinicius): Phá bẫy việt vị băng xuống đón đường chuyền của đồng đội, Vinicius rẽ từ cánh trái vào trong rồi sửa lòng kỹ thuật tung lưới Haiti.
40'
Raphinha có dấu hiệu chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Rayan.
36'
Bàn thắng (2-0, Matheus Cunha): Brazil phản công thần tốc. Vinicius chọc khe thông minh cho Matheus Cunha băng xuống sút sấm sét bằng chân trái tung nóc lưới Haiti.
Màn trình diễn quá ấn tượng của chàng tiền đạo MU, trong lần ra sân đầu tiên tại World Cup 2026.
33'
Sau khi bị dẫn bàn, Haiti thi đấu cởi mở hơn. Họ sẵn sàng đôi công để tìm bàn gỡ trước đối thủ mạnh Brazil.
24'
Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): Cú đá từ chân Vinicius bị thủ thành Placide đẩy ra. Cunha ập vào rất nhanh ghi bàn cho tuyển Brazil ở cự ly gần.
17'
Vinicius có cơ hội kết thúc trong vòng cấm, bóng bay vọt xà ngang.
12'
Brazil phối hợp khá hay bên cánh phải. Raphinha lẻn xuống cứa lòng chân trái tung lưới Haiti nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
8'
Các cầu thủ Haiti cũng chứng tỏ mình không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ đang cố gắng phối hợp cự ly ngắn, lao lên tấn công mỗi khi có cơ hội.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Brazil đã tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
7h30
Trận đấu bắt đầu.