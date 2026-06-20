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Tiền vệ Miguel Almiron vừa đi vào lịch sử World Cup, nhưng theo cái cách không thể nào ngờ.

Trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay, ngôi sao của Paraguay nhận thẻ đỏ từ một tình huống hỗn loạn xảy ra sau pha phạm lỗi của đồng đội.

Trọng tài Ivan Barton ban đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi nhận tư vấn từ tổ VAR, ông quyết định tạm dừng, trực tiếp ra màn hình xem lại và rút thẻ đỏ.

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Barton thông báo trực tiếp lên hệ thống truyền thanh của SVĐ về việc Almiron lấy tay che miệng khi nói chuyện với Muldur – người bị phạm lỗi ngay trước đó.

Đây là trường hợp đầu tiên tại World Cup 2026 bị truất quyền thi đấu theo quy định mới của FIFA và IFAB (Ủy ban Bóng đá Quốc tế; cơ quan quản lý Luật bóng đá).

Almiron phải nhận thẻ đỏ mang tính lịch sử. Ảnh: DAZN

Quy định này được thông qua đầu năm 2026, cho phép trọng tài rút thẻ đỏ với cầu thủ cố tình dùng tay, cánh tay hoặc áo che miệng trong lúc tranh cãi, đối đầu hoặc có hành vi ngôn ngữ với đối phương.

Mục tiêu là ngăn chặn những lời lẽ xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc kích động mà camera không thể ghi nhận đầy đủ.

Nguồn gốc của thay đổi này xuất phát từ nhiều vụ việc gây tranh cãi trong bóng đá châu Âu, khi các cầu thủ che miệng để tránh bị đọc khẩu hình.

Nổi bật là vụ Gianluca Prestianni của Benfica bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Vinicius trong trận đấu Champions League. Cầu thủ người Argentina sau đó bị FIFA treo giò 6 trận.

FIFA cho rằng việc che giấu như vậy khiến công tác điều tra các hành vi xúc phạm hoặc phân biệt đối xử trở nên khó khăn hơn.

Vì thế, từ World Cup 2026, hành động tưởng như rất quen thuộc này đã trở thành một tình tiết có thể dẫn tới án phạt nặng nhất trên sân.

Điều đáng chú ý là Almiron đã là một trong những nhân vật gây tranh luận về công tác VAR tại giải đấu năm nay.

Ở trận gặp Mỹ, anh từng được VAR xác định là có hành vi ăn vạ sau khi trọng tài ban đầu phạt Tim Ream của Mỹ. Tình huống đó thậm chí còn khiến FIFA phải giải thích lại cách áp dụng giao thức VAR.

Như vậy, Almiron trở thành cái tên mở đầu cho kỷ nguyên mà những gì cầu thủ nói trên sân cũng được giám sát chặt chẽ, như những pha vào bóng thô bạo hay dùng tay chơi bóng.