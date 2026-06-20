Video Maroc mở tỷ số (nguồn: VTV)
Maroc có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Scotland ở lượt trận bảng C World Cup 2026, trong trận đấu diễn ra với thế trận giằng co và không có quá nhiều cơ hội rõ ràng.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một tình huống tấn công được tổ chức bài bản của Maroc. Sau pha phối hợp ở trung lộ, hàng phòng ngự Scotland đã không thể theo kịp nhịp di chuyển của đối phương, tạo điều kiện để Maroc dứt điểm chính xác, mở tỷ số.
Sau khi có bàn dẫn trước, đại diện châu Phi chủ động chơi chắc chắn, lùi sâu đội hình và kiểm soát không gian tốt nhằm bảo toàn lợi thế. Scotland dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của Maroc.
Những pha tấn công biên và bóng bổng của Scotland không đủ sắc bén để tạo khác biệt. Các cơ hội nguy hiểm hiếm hoi đều bị thủ môn Maroc hóa giải an toàn.
Với chiến thắng này, Maroc tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại World Cup 2026 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C.
Ghi bàn:
Maroc: Ismael Saibari (2')
Đội hình xuất phát
Scotland: Angus Gunn (1), Grant Hanley (5), Jack Hendry (13), Kieran Tierney (6), Nathan Patterson (22), Scott McTominay (4), Lewis Ferguson (19), Andy Robertson (3), John McGinn (7), Ryan Christie (11), Che Adams (10)
Maroc: Bono (1), Achraf Hakimi (2), Issa Diop (14), Chadi Riad (18), Noussair Mazraoui (3), Neil El Aynaoui (24), Ayyoub Bouaddi (6), Brahim Díaz (10), Azzedine Ounahi (8), Bilal El Khannous (23), Ismael Saibari (11)
KẾT THÚC
Trận đấu khép lại sau 6 phút bù giờ, chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Maroc trước Scotland giúp đại diện châu Phi rộng cửa vượt qua bảng World Cup 2026.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Càng về cuối trận các cầu thủ Scotland càng tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Maroc, tuy nhiên bàn gỡ vẫn "lẩn trốn" họ.
82'
Scott McTominay xâm nhập vòng cấm Maroc và bị ngã nhưng trọng tài xua tay không có phạt đền cho đại diện châu Âu.
76'
Brahim Díaz - ngôi sao đang đầu quân cho Real Madrid có cơ hội ngon ăn để giúp đội nhà nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, tình huống xử lý chần chừ để hậu vệ Scotland lao về hóa giải.
70'
Scotland đang dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số vào lưới Maroc nhưng chưa thành công.
63'
Sau pha pressing thành công của đội nhà, Ryan Christie quyết định dứt điểm ở rìa ngoài vòng cấm nhưng trái bóng đi hơi so với khung thành của Maroc.
50'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Scotland phải nhận "đòn hồi mã thương". El Khannous đột phá tốc độ từ cánh trái trước khi chuyền bóng để N. E. Aynaoui dứt điểm đưa bóng đi đập xà ngang khung thành.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Maroc.
45'
Cơ hội dành cho Scotland nhưng pha dứt điểm cận thành của John McGinn đưa bóng đi không trúng đích.
36'
Ismael Saibari chuyền bóng thuận lợi cho Bilal El Khannous băng lên, tuy nhiên cú đặt lòng của cầu thủ này lại đưa bóng đi lên khán đài.
32'
Maroc vẫn đang là đội tỏ ra nguy hiểm hơn trong những pha vây hãm khung thành đối thủ. Trong khi Scotland hoàn toàn bế tắc, những pha lên bóng thiếu đi độ "sát thương".
18'
Scott McTominay và các đồng đội vẫn đang găp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của thủ môn Bono.
11'
Thêm một pha tấn công sắc nét của Maroc nhưng chưa có bàn thắng thứ hai cho đại diện châu Phi.
8'
Bị dẫn bàn từ rất sớm, các cầu thủ Scotland lập tức vùng lên tìm kiếm những cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên đại diện châu Âu không dễ gây sức ép trước Hakimi và các đồng đội.
2'
Ismael Saibari mở tỷ số sớm cho Maroc
Brahim Díaz chuyền bóng thuận lợi để Ismael Saibari phá bẫy việt vị của Scotland băng xuống. Cú sút rất căng ở góc hẹp khiến thủ môn Angus Gunn không kịp phản xạ.
05h00
Trọng tài chính người Uzbekistan - Ilgiz Tantashev thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
04h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
04h15
Maroc bước vào cuộc đối đầu với Scotland ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 trong bối cảnh cần một chiến thắng để gia tăng cơ hội đi tiếp. Trận hòa 1-1 trước Brazil cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của “Sư tử Atlas”, nhưng kết quả đó vẫn chưa đủ để giúp đại diện châu Phi tạo ra lợi thế rõ rệt.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mohamed Ouahbi, Maroc đang duy trì phong độ ổn định với chuỗi 20 trận liên tiếp không thua. Trước Brazil, Hakimi cùng các đồng đội đã chơi đầy tự tin, thậm chí là đội mở tỷ số trước, qua đó tiếp thêm sự hưng phấn trước màn chạm trán Scotland.
Ở chiều ngược lại, Scotland cũng thể hiện quyết tâm lớn sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti nhờ pha lập công của John McGinn. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, đại diện châu Âu sẽ tiến rất gần tới tấm vé vào vòng knock-out.
Maroc không có sự phục vụ của Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli do chấn thương, song đội hình của họ vẫn còn nhiều nhân tố chất lượng có thể tạo nên khác biệt. Với kinh nghiệm cùng chiều sâu lực lượng đáng kể, “Sư tử Atlas” được đánh giá đủ khả năng giành chiến thắng quan trọng trước Scotland.