Video Maroc mở tỷ số (nguồn: VTV)

Maroc có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Scotland ở lượt trận bảng C World Cup 2026, trong trận đấu diễn ra với thế trận giằng co và không có quá nhiều cơ hội rõ ràng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một tình huống tấn công được tổ chức bài bản của Maroc. Sau pha phối hợp ở trung lộ, hàng phòng ngự Scotland đã không thể theo kịp nhịp di chuyển của đối phương, tạo điều kiện để Maroc dứt điểm chính xác, mở tỷ số.

Sau khi có bàn dẫn trước, đại diện châu Phi chủ động chơi chắc chắn, lùi sâu đội hình và kiểm soát không gian tốt nhằm bảo toàn lợi thế. Scotland dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của Maroc.

Những pha tấn công biên và bóng bổng của Scotland không đủ sắc bén để tạo khác biệt. Các cơ hội nguy hiểm hiếm hoi đều bị thủ môn Maroc hóa giải an toàn.

Với chiến thắng này, Maroc tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại World Cup 2026 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C.

Ghi bàn:

Maroc: Ismael Saibari (2')

Đội hình xuất phát

Scotland: Angus Gunn (1), Grant Hanley (5), Jack Hendry (13), Kieran Tierney (6), Nathan Patterson (22), Scott McTominay (4), Lewis Ferguson (19), Andy Robertson (3), John McGinn (7), Ryan Christie (11), Che Adams (10)

Maroc: Bono (1), Achraf Hakimi (2), Issa Diop (14), Chadi Riad (18), Noussair Mazraoui (3), Neil El Aynaoui (24), Ayyoub Bouaddi (6), Brahim Díaz (10), Azzedine Ounahi (8), Bilal El Khannous (23), Ismael Saibari (11)