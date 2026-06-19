Đây là trận đấu để ứng viên vô địch World Cup 2026, Brazil lấy lại thể diện, chứng tỏ khả năng, sau trận ra quân chơi dưới sức trước Maroc và phải nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius mới kiếm được 1 điểm.

Brazil từng 5 lần vô địch thế giới, nhưng chưa thể nâng cao chiếc cúp ấy kể từ 2002, tức cũng đã 24 năm. Thành tích của đội bóng áo vàng – xanh cũng không tốt trong các kỳ World Cup gần nhất – không thể vượt qua vòng tứ kết, kể từ 2014.

Brazil được các chuyên gia dự đoán có trận thắng to Haiti. Ảnh: Khel Now

Với một Haiti trở lại World Cup sau 52 năm, đây sẽ là cơ hội tốt để cho các học trò của HLV Ancelotti ‘trút giận’, lên dây cót tinh thần sau khi chịu không ít chê bai ngày ra quân.

Ngay cả bản thân vị chiến lược gia bậc thầy cũng chịu sức ép lớn, bị chỉ trích đã chọn sai đội hình xuất phát trận Brazil đấu Maroc. Trong khi đó, khả năng ra sân của Neymar cho Brazil vẫn là dấu hỏi, và nếu có, không ai chắc liệu anh có thực sự đảm bảo thể trạng để chơi tốt.

Trước bão dư luận, HLV Ancelotti vẫn tỏ ra bình thản, khẳng định Brazil chắc chắn phải cải thiện thi đấu, nhưng kết quả 1-1 trước Maroc không phải là tồi tệ và không ai vô địch World Cup chỉ dựa vào trận đấu đầu tiên.

Chỉ có chiến thắng và chơi thật thuyết phục, mới là lời đáp trả tốt nhất của tuyển Brazil và Ancelotti. Trong quá khứ, họ từng có 3 lần gặp Haiti và đều thắng cả 3, bao gồm trận thắng đậm 7-1 tại Copa America 2016.

Người hâm mộ bóng đá Brazil có thể chờ vào một chiến thắng đậm cho đội nhà, khi thực tế ở 3 cuộc gặp trước đó, Haiti để thủng lưới đến 17 bàn (2 trận giao hữu còn lại thua 0-4 và 0-6).

Brazil cũng sẽ tiễn Haiti về nước sớm, nếu lấy trọn 3 điểm, đồng thời Maroc thắng Scotland. Tại giải đấu lần đầu góp mặt vào 2974, Haiti đã để thua cả 3 trận vòng bảng.

Haiti biết thử thách trước mặt họ được đánh giá cao hơn rất nhiều nên sẽ hướng đến lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ cơ hội để phản công. Nhưng e là họ khó đứng vững trước một Brazil đầy sức mạnh và giàu kinh nghiệm hơn hẳn.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Brazil sẽ thắng 3-0 Haiti. Hai chuyên gia của Sportsmole và Sportskeeda chọn tỷ số còn cách biệt hơn: Brazil 4-0 Haiti.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Fabinho, Guimaraes; Henrique, Raphinha, Vinicius; Cunha

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean; Deedson, Casimir, Providence; Isidor