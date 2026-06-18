Messi tạo nên một ngày lịch sử khác cùng Argentina trong sự nghiệp: ghi cả 3 bàn giúp các nhà đương kim giữ cúp thắng giòn 3-0 Algeria ở trận ra quân bảng J World Cup 2026.

Messi dự đoán chính xác Argentina thắng 3-0 Algeria. Ảnh: Insta Leo Messi

Đó là hat-trick đầu tiên của Messi tại các VCK World Cup, trong ngày đánh dấu tròn 20 năm kể từ ngày ra mắt sân chơi này vào 2006.

Không chỉ lập kỷ lục về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – 6 lần, Messi cũng đã san bằng thành tích ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu của Miroslav Klose – 16 bàn.

Tính đến lúc này, sau 200 trận ra sân chơi cho tuyển Argentina, Messi ghi dấu 120 bàn thắng, cùng 61 pha kiến tạo.

Và vẫn còn rất nhiều điều thú vị về Messi, chẳng hạn như sau trận Argentina 3-0 Algeria, trung vệ ‘Cuti’ Romero tiết lộ rằng, đội trưởng số 10 của họ đã dự đoán chính xác kết quả trận đấu.

Hình ảnh tuyển Argentina với phút thư giãn trên sân tập sau trận thắng Algeria. Ảnh: X All About Argentina

Cầu thủ của Tottenham cho biết, cả đội đã chơi trò dự đoán trước giờ bóng lăn và Messi đã nói Argentina sẽ thắng 3-0 Algeria.

“Có vẻ Messi muốn thắng cuộc thi dự đoán của đội. Anh ấy đã dự đoán chúng ta thắng 3-0”, Romero bật mí cho một nhà báo Argentina.

Trong khi Messi chơi chói sáng trận ra quân cùng Argentina tại World Cup 2026, Ronaldo với Bồ Đào Nha không có kết quả như mong đợi, khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 CH Congo.

Chân sút 41 tuổi bị chê có mặt trên sân khiến Bồ Đào Nha khó đá hơn. Một số chuyên gia cho rằng, HLV Roberto Martinez thậm chị sợ không dám thay đội trưởng số 7 ra, nên cứ để cho anh đá hết trận dù không hiệu quả.

(Nguồn VTV)