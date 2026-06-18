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Những "hot girls" đến từ xứ sở kim chi
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CĐV nữ mặc áo tuyển Brazil cổ vũ cho Vinicius cùng các đồng đội

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Fan nữ nóng bóng cổ vũ tuyển Mỹ

Nguồn ảnh: View, IG, Starnews