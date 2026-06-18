Trước Bồ Đào Nha hùng mạnh, được xếp vào nhóm ứng viên nặng ký vô địch World Cup 2026, Yoane Wissa cùng CHDC Congo đã làm nên khoảnh khắc lịch sử: làm tung lưới đối thủ và mang về 1 điểm.

Đó là bàn thắng đầu tiên của CHDC Congo tại ngày hội bóng đá thế giới, sau 52 năm, kể từ lần đầu góp mặt với tên gọi là Zaire.

Yoane Wissa đã vượt tai họa ập đến để có khoảnh khắc không thể quên tại World Cup 2026. Ảnh: EFE

Càng đáng kể hơn khi pha lập công ấy đến từ Yoane Wissa, người tưởng không bao giờ có thể đến được với sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh này, sau tai họa ập đến cách đây 5 năm (hè 2021).

Khi ấy, Yoane Wissa đã bị một phụ nữ lạ mặt tạt thẳng axit vào mặt, với ý đồ bắt cóc con gái anh, sau khi bấm chuông cửa với lý do vào xin chữ ký.

Vụ tấn công khiến Wissa bị bỏng nặng, thậm chí đối mặt nguy cơ bị mất thể lực vĩnh viễn.

Khoảnh khắc xúc động và niềm vui của Yoane Wissa cùng CHDC Congo. Ảnh: Premier League

Không đầu hàng số phận, Yoane Wissa đã mạnh mẽ chiến đấu, nỗ lực vượt nghịch cảnh để trở lại với cuộc sống bình thường lẫn sân cỏ, một cách đầy thần kỳ. Như phần thưởng cho sự kiên cường, Wissa đã lấy lại hoàn toàn thị lực của mình.

Và vào đêm 17/6, cầu thủ đang khoác áo Newcaslte đã có khoảnh khoắc để đời, không thể quên trong sự nghiệp của mình, với bàn thắng cho CHDC Congo khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha có ngày ra quân World Cup 2026 đáng thất vọng.

CHDC Congo đã có khởi đầu khó khăn, bị thủng lưới ngay sau 5 phút đầu trận, bởi pha lập công của Joao Neves cho Bồ Đào Nha. Nhưng chỉ ít giây trước khi khép lại hiệp 1 của trận đấu, Yoane Wissa đã được gọi tên làm người hùng cho đất nước mình.

Từ đường chuyền chính xác của Arthur Masuaku, Yoane Wissa với pha bật người khó tin, đánh đầu uy lực cháy lưới thủ thành Diogo Costa.

Wissa và tất cả các cầu thủ CHDC Congo vỡ òa trong niềm vui, ăn mừng đầy xúc động. Bàn thắng ấy cũng giúp họ chơi càng khí thế hơn, khiến cho đối thủ bất lực đường tìm vào khung thành trong hiệp 2, phải chia điểm ngày ra quân.

(Nguồn VTV)