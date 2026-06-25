Curacao là quốc gia có dân số nhỏ nhất (156.000 người) trong số những đội từng giành quyền tham dự World Cup. Họ bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất giải đấu. Tuy nhiên, hiện tại Curacao đang có 1 điểm và vẫn còn cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp, nếu đánh bại Bờ Biển Ngà ở lượt đấu cuối bảng E, lúc 3h ngày 26/6.

Curacao liệu có thể đi ngược dự đoán của các chuyên gia? Ảnh: Football Ticket Net

Ở trận ‘chào sân’ World Cup 2026, Curacao gặp thử thách cực đại mang tên tuyển Đức và đã không tránh được trận thua đậm 1-7. Nhưng Curacao đã chơi tốt hơn nhiều ở lượt đấu thứ 2 và có được trận hòa 0-0 với Ecuador, dù chỉ kiểm soát bóng có 25%.

Sau 2 trận, dù Curacao vẫn đứng cuối bảng, nhưng cơ hội chưa hoàn toàn khép lại với thầy trò Dick Advocaat. Nếu đánh bại được Bờ Biển Ngà, đồng thời tùy thuộc vào kết quả trận Đức vs Ecuador, Curacao vẫn có thể vươn lên vị trí thứ 2 hoặc 3 ở bảng E.

Trong khi đó, cơ hội đi tiếp của Bờ Biển Ngà sáng hơn nhiều, do đang có 3 điểm trong tay. Một trận hòa trước Curacao cũng đủ để đại diện châu Phi tiếp tục cuộc phiêu lưu ở ngày hội World Cup, ngay cả khi Ecuador có bất ngờ thắng Đức. Lý do là vì, họ thắng đối đầu Ecuador và chỉ số này được xét trước tiên.

Bờ Biển Ngà khởi đầu chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 1-0 Ecuador, nhờ công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Amad Diallo.

Amad Diallo được kỳ vọng tiếp tục lập công cho Bờ Biển Ngà. Ảnh: The Touchline

Ở trận đấu tiếp theo, Bờ Biển Ngà dù cố gắng, thậm chí đội trưởng Franck Kessie còn đưa họ vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó vẫn không thể cản được sức mạnh tuyển Đức, đã để thua với tỷ số 1-2.

Bước vào lượt cuối, ở thế thuận lợi hơn đối thủ, Bờ Biển Ngà đang quyết làm nên lịch sử lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup, sau 3 lần liên tiếp đều dừng chân ở vòng bảng và không đủ điều kiện góp mặt vào các năm 2018 và 2022.

Bờ Biển Ngà xếp thứ 31 trên BXH FIFA, quyết lấy 3 điểm trước Curacao đứng dưới họ 50 bậc. Tình thần và cả phong độ đều đang tốt hơn, Curacao khó cản bước “những chú Voi’ Bờ Biển Ngà.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Bờ Biển Ngà sẽ thắng 3-1 Curacao, trong khi Sportsmole lựa chọn tỷ số, Bờ Biển Ngà thắng 2-0, còn với chuyên gia Sportskeeda, cách biệt giữa 2 đội là 3 bàn, với phần thắng thuộc về Amad Diallo và đồng đội.

Đội hình dự kiến:

Curacao: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà: Y.Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande.