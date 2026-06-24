Thụy Sĩ sẽ đối đầu nước đồng chủ nhà Canada trong lượt cuối bảng B World Cup 2026, diễn ra cùng giờ (2h ngày 25/6) với cặp đấu còn lại Bosnia vs Qatar.

Cả 2 đều có 4 điểm nên trận đấu này quyết định đội nào xếp nhất bảng và gặp một đối thủ dễ thở hơn ở vòng 32 đội.

Đội bóng xứ đồng hồ hòa 1-1 Qatar ngày ra quân, sau đó có chiến thắng to 4-1 Bosnia, dù phải đợi đến phút 74, họ mới bắt đầu xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Không hẹn mà gặp, các chuyên gia đồng loạt có cùng kết quả dự đoán về cặp đấu này. Ảnh: Khel Now

Trong khi đó, Canada cũng có 1 điểm ngày khai màn World Cup 2026 (hòa 1-1 Bosnia), nhưng đang tạm chiếm ngôi đầu bảng B, nhờ trận thắng hủy diệt 6-0 Qatar ở lượt đấu thứ 2.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin tốt cho đội bóng nước đồng chủ nhà, khi tiền vệ Ismael Kone bị gãy chân trong một pha tranh chấp với cầu thủ Qatar, phải chia tay sớm World Cup.

Một trận hòa trước Thụy Sĩ sẽ giúp Canada đứng đầu bảng. Nhưng với tinh thần đang lên cao, họ tin mình có thể lấy trọn 3 điểm.

Trong quá khứ, Thụy Sĩ và Canada từng gặp nhau một lần và phần thắng thuộc về đội bóng Bắc Mỹ, với tỷ số 3-1.

Nhưng Thụy Sĩ cũng rất quyết tâm và đầy bản lĩnh, không dễ cho Canada thực hiện mục tiêu. Họ sẽ áp dụng lối chơi chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật, chờ thời cơ phản công trừng phạt đối thủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá của ESPN, Sportsmole lẫn Sportskeeda đều nghĩ rằng, cuộc so tài này sẽ không diễn ra kịch tính như người ta mong đợi và sẽ có tỷ số hòa. Và tất cả đều dự đoán Thụy Sĩ hòa 1-1 Canada.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ: Kobel; Widemer, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Canada: Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.