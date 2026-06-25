Đức đã lấy vé đi tiếp và chắc suất đứng đầu bảng E, trong khi Ecuador cần chiến thắng để tăng cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Đức giành chiến thắng trong cả 2 lần gặp mặt trước đây với Ecuador, ghi 7 bàn và thủng lưới 2. Ảnh: Sportsmole

Nhìn vào phong độ 2 lượt trận đã qua, thật khó để tưởng tượng Ecuador có thể làm được điều ấy trước đoàn quân của Julian Nagelsmann.

Trong khi Đức ghi đến 9 bàn sau 2 trận, với các chiến thắng trước Curacao (7-1) và Bờ Biển Ngà (2-1), Ecuador vẫn chưa có bàn nào tại World Cup 2026.

Họ để thua 0-1 Bờ Biển Ngà ngày ra quân, sau đó bị Curacao cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

Đừng trông mong Đức sẽ ‘thả lỏng’ ở trận đấu này, khi ‘Cỗ xe tăng’ đang nhắm đến thành tích toàn thắng tại vòng bảng.

Ecuador cần phải xem lại khâu dứt điểm của mình, bởi như ở trận hòa thất vọng với Curacao, họ kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 15 cú dứt điểm (do với 4 của đối thủ), nhưng vẫn không có nổi bàn thắng.

Đức sẽ làm chủ cuộc chơi trong cuộc so tài với Ecuador. Ảnh: FIFA World Cup

Kết quả ấy khiến Ecuador xếp thứ 3, có cùng 1 điểm như Curacao đứng cuối bảng, trong khi Đức (6 điểm) và Bờ Biển Ngà (3 điểm).

Dựa trên sức mạnh, phong độ giữa 2 đội, khó có bất ngờ xảy ra ở cặp đấu Ecuador vs Đức, đội cho thấy khả năng ghi bàn phong phú, với 6 cầu thủ điền tên lên bảng điện tử chỉ sau 2 trận.

Những cái tên đã lập công cho tuyển Đức, gồm Nmecha, Kai Hervertz (2 bàn), Schlotterbeck, Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav (3 bàn).

Ở trận gặp Bờ Biển Ngà, dù để thủng lưới trước nhưng Đức đã xoay sở, gây sức ép trong hiệp 2 để giành chiến thắng ngược 2-1.

Trong quá khứ, Đức và Ecuador gặp nhau 2 lần, với chiến thắng cách biệt 2 bàn và 3 bàn, đều thuộc về ‘Cỗ xe tăng’.

Chuyên gia Sportsmole dự đoán, Đức sẽ thắng 2-0 Ecuador, trong khi Sportskeeda chọn tỷ số 2-1 nghiêng về thầy trò Nagelsmann.

Riêng chuyên gia bóng đá ESPN nghĩ rằng, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-1, với Đức vẫn nhất bảng, còn Ecuador bị loại.

Đội hình dự kiến:

Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

Đức: Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.