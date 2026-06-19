Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều bại trận ngày ra quân và không được phép thua nữa, nếu muốn còn cơ hội ở World Cup 2026.

Tình thế bảng D sau lượt trận đầu tiên hiện như sau: Mỹ dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +3, tiếp theo là Úc cùng điểm, hiệu số +2, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 3 và Paraquay xếp chót, đều chưa có điểm.

Ngôi sao Real Madrid, Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng, nhưng họ lại không làm được điều thiết yếu: ghi bàn, bất ngờ để thua 0-2 Úc.

Guler và Thổ Nhĩ Kỳ cần chơi hiệu quả hơn ở trận đấu với Paraguay. Ảnh: Khel Now

Nhìn vào con số thống kê, đại diện châu Âu đều vượt trội, từ kiểm soát bóng (63%), số cú sút (28 so với 8), cú sút trúng đích (7 so với 4), số đường chuyền (679 so với 273), cũng như độ chính xác chuyền bóng (tỷ lệ 921% so với 75%), nhưng họ vẫn nhận kết cục đắng, bởi đơn giản là Úc hiệu quả hơn với cơ hội có được.

HLV Vincenzo Montella cùng học trò đã rút ra bài học, để chơi hiệu quả hơn trước Paraguay, một trận đấu mà họ chỉ có con đường chiến thắng.

So với Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay khởi đầu còn tệ hơn, thua đậm Mỹ 1-4, nhưng nhìn chung việc đại diệt Nam Mỹ trắng tay trước đội tuyển nước đồng chủ nhà không phải là bất ngờ.

Paraguay cần phải củng cố hàng phòng ngự và gia tăng sức tấn công trước Thổ Nhĩ Kỳ, bởi họ cũng hiểu thêm trận thua nữa sẽ khiến giấc mơ World Cup xem như khép lại.

Hai đội chưa từng gặp nhau trước đây, nên cuộc so tài lúc 8h ngày 20/6 sẽ đánh dấu lần đầu tiên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay.

HLV của 2 đội đều cần phải có những điều chỉnh và lên dây cót tinh thần cho học trò, hòng gặt kết quả tốt nhất. Để đấu đối thủ, trước tiên họ cần vững về tinh thần, sau ra quân thất bại.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhìn thấy điểm yếu của Paraguay qua trận thua Mỹ và Montella cùng học trò hi vọng có thể tận dụng để tạo thời cơ cho mình.

Tuy vậy, chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon lại không nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành công cho mục tiêu giành 3 điểm. Thay vào đó, vị này dự đoán Paraguay sẽ thắng 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng là dự đoán trận đấu có tỷ số 2-1, nhưng chuyên gia Sportskeeda chọn Thỗ Nhĩ Kỳ là đội giành chiến thắng trước Paraguay. Kết quả này được Sportsmole ủng hộ và chọn lựa, tin vào đội bóng Nam Mỹ.

Đội hình dự kiến:

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.