1. Dư giả hay dư dả hoặc dư rả: Từ nào mới đúng chính tả?
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Dư giả
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“Dư dả” là từ dùng đúng, chỉ trạng thái có nhiều hơn mức cần thiết, không thiếu thốn, cuộc sống tương đối đầy đủ, sung túc. Ví dụ: “Gia đình có cuộc sống dư dả”, “Thu nhập dư dả”...
“Dư giả”, “dư rả”, “dư rã” đều là những cách viết sai.
2. Từ nào chỉ thái độ thờ ơ, đứng ngoài cuộc, không quan tâm đến những gì đang xảy ra?
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Bàng quang
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“Bàng quan” là từ dùng đúng, chỉ thái độ đứng ngoài cuộc, thờ ơ, không quan tâm đến sự việc đang diễn ra. Ví dụ: “Không nên bàng quan trước những vấn đề của cộng đồng”; "Anh ta có thái độ bàng quan trước thời cuộc"...
Trong khi đó, “bàng quang” là tên một bộ phận trong cơ thể người, có chức năng chứa và dự trữ nước tiểu. Hai từ có cách phát âm gần giống nhau nên dễ bị nhầm lẫn.
3. Từ nào chỉ hoạt động đi xem, tìm hiểu một địa điểm hoặc danh lam thắng cảnh?
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Thăm quan
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Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ định nghĩa tham quan là "xem thấy tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc học tập kinh nghiệm" (Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng 2003).
Như vậy, “tham quan” là từ dùng đúng, chỉ hoạt động đi xem, tìm hiểu một địa điểm, danh lam thắng cảnh hoặc cơ sở nào đó. Ví dụ: “Học sinh tham quan Bảo tàng Lịch sử”; "Chuyến tham quan rất ý nghĩa"...
“Thăm” có nghĩa là đến gặp, hỏi han hoặc tìm hiểu tình hình của một người, một nơi; vì vậy “thăm quan” là cách viết sai thường gặp do nhầm lẫn với từ “thăm”.
4. Từ nào chỉ trạng thái tình cảm đẹp đẽ, giàu cảm xúc, thường gắn với tình yêu?
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Lãng mạn
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“Lãng mạn” là từ dùng đúng, thường chỉ vẻ đẹp giàu cảm xúc, lý tưởng, bay bổng, đặc biệt thường được dùng khi nói về tình yêu. Ví dụ: “Một câu chuyện tình yêu lãng mạn”.
“Lãng mạng” là cách viết sai khá phổ biến do nhiều người phát âm âm cuối không rõ, dẫn đến nhầm “mạn” thành “mạng”.
“Lãn mạn” và “lãn mạng” đều không phải cách viết đúng.
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Chính tả tiếng Việt
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