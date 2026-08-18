Chính xác

“Dư dả” là từ dùng đúng, chỉ trạng thái có nhiều hơn mức cần thiết, không thiếu thốn, cuộc sống tương đối đầy đủ, sung túc. Ví dụ: “Gia đình có cuộc sống dư dả”, “Thu nhập dư dả”...

“Dư giả”, “dư rả”, “dư rã” đều là những cách viết sai.