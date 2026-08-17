Sự nhầm lẫn chững chạc hay trững trạc thường xuất phát từ thói quen phát âm hoặc ảnh hưởng của các phương ngữ. Ở một số nơi, âm "ch" và "tr" có thể được phát âm tương tự nhau, dẫn đến việc người nghe khó phân biệt và dễ dàng viết sai khi đặt bút. Tuy nhiên, trong chuẩn mực tiếng Việt, chỉ có một trong hai từ này là đúng và được công nhận.

Chững chạc hay trững trạc viết đúng chính tả. Ảnh minh họa: AI

Theo quy tắc trong tiếng Việt, chúng ta có thể khẳng định rằng: Chững chạc là cách viết đúng chính tả được ghi nhận trong tất cả các từ điển tiếng Việt.

Từ chững chạc là một tính từ mang một sắc thái tích cực, thường dùng để khen ngợi, đánh giá cao một cá nhân. Nó mô tả một người có phong thái và tư duy trưởng thành. Ý nghĩa cốt lõi của từ này bao gồm 3 yếu tố: sự nghiêm túc, chín chắn trong suy nghĩ, phong thái đĩnh đạc, tự tin trong giao tiếp và sự trưởng thành vượt trội về mặt tinh thần, thái độ sống.

Để hiểu rõ hơn về cách dùng chững chạc, hãy cùng xem qua một vài ví dụ cụ thể:

Dù mới 25 tuổi, anh ấy đã có phong thái làm việc rất chững chạc, luôn đưa ra những quyết định sáng suốt. - Diễn tả sự chín chắn trong công việc.

Cô bé 10 tuổi nhưng đã biết cách chăm sóc em nhỏ rất chững chạc, khiến ai cũng phải khen ngợi. - Diễn tả sự trưởng thành vượt tuổi.

Sau những biến cố, cậu ấy trở nên chững chạc hơn rất nhiều, không còn bốc đồng như trước. - Diễn tả sự thay đổi tích cực về tính cách.

Với vẻ ngoài chững chạc và giọng nói điềm tĩnh, anh ta dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ đối tác. - Diễn tả phong thái tự tin, đáng tin cậy.

Ngược lại, trững trạc là một lỗi sai chính tả. Từ này không tồn tại trong từ điển tiếng Việt và không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Sự nhầm lẫn phổ biến này xuất phát từ 3 nguyên nhân chính: ảnh hưởng phương ngữ khi phát âm "ch" và "tr" không rõ ràng, sự thiếu chú ý, kiểm tra khi viết và thói quen ít tiếp xúc với các văn bản chuẩn mực.

Để không còn băn khoăn khi viết chững chạc hay trững trạc, bạn có thể áp dụng 4 mẹo chính tả sau:

Nắm quy tắc âm "ch/tr": Âm "ch" gắn liền với sự chắc chắn, ổn định; trong khi âm "tr" gợi sự chuyển động, khó khăn.

Liên tưởng từ cùng âm: Ghi nhớ qua các từ mang ý nghĩa vững vàng tương tự như "chắc chắn", "chững lại".

Đọc và viết thường xuyên: Luyện tập với văn bản chuẩn mực để tạo phản xạ chính tả tự nhiên.

Tra cứu từ điển: Sử dụng từ điển tiếng Việt làm căn cứ chuẩn xác nhất khi còn nghi ngờ.

Hiểu rõ chững chạc hay trững trạc viết đúng chính tả góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hãy rèn luyện thói quen viết đúng ngay hôm nay và đừng quên chia sẻ bài viết để cùng bạn bè tránh những lỗi chính tả phổ biến này nhé.