Việc lựa chọn giùm hay dùm luôn là câu hỏi gây băn khoăn phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Sự xuất hiện của phụ âm "gi" không chỉ quyết định tính đúng sai về mặt chính tả mà còn phản ánh sự chỉn chu của người viết trong từng nét chữ.

Giùm hay dùm mới đúng chính tả. Ảnh minh học: AI

Không cần phải vòng vo, câu trả lời chính xác cho thắc mắc "giùm hay dùm đúng chính tả" là: giùm mới viết đúng theo chuẩn chính tả tiếng Việt. Giùm là một động từ hoặc trợ từ, mang ý nghĩa nhờ vả, giúp đỡ, làm hộ một việc gì đó cho người khác. Nó thể hiện sự nhờ cậy một cách lịch sự, thân mật hoặc đôi khi là yêu cầu.

Giùm thường đứng sau một động từ khác để bổ nghĩa, nhấn mạnh hành động được thực hiện vì lợi ích của người nói hoặc người được nói đến. Việc xác định giùm là đúng chính tả không chỉ dựa trên các từ điển tiếng Việt uy tín mà còn dựa trên nguyên tắc cấu tạo từ và ngữ nghĩa.

Để hiểu rõ hơn về cách dùng giùm hay dùm, hãy cùng xem qua một vài trường hợp sử dụng phổ biến của giùm

Bạn có thể mua giùm tôi gói xôi này không? - Nhờ vả, yêu cầu ai đó làm việc gì. Để tôi làm giùm anh việc này cho. - Thể hiện sự giúp đỡ, làm thay. Xin hãy giữ im lặng giùm! - Trong các câu mệnh lệnh, đề nghị lịch sự.



Từ "dùm" hoàn toàn không có trong hệ thống từ vựng và được coi là cách viết sai.

Sự nhầm lẫn giữa giùm và dùm xuất phát từ việc phát âm đồng nhất âm "gi" và "d" khiến người dùng viết sai theo cách nghe. Thêm vào đó, thói quen gõ nhanh theo âm thanh trên mạng xã hội cùng sự thiếu khắt khe chính tả trong giao tiếp hàng ngày đã vô tình khiến lỗi viết "dùm" lan truyền rộng rãi.

Tóm lại, giữa giùm hay dùm đúng chính tả thì chỉ có "giùm" là từ duy nhất chính xác trong từ điển tiếng Việt. Đừng quên chia sẻ nội dung này để cùng bạn bè, người thân, đồng nghiệp tránh lỗi chính tả phổ biến này.