Tri thức là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, tri thức là một danh từ trừu tượng, dùng để chỉ toàn bộ những hiểu biết có hệ thống về thế giới tự nhiên và xã hội, về tư duy mà con người tích lũy được qua quá trình học tập, nghiên cứu, trải nghiệm và quan sát. Nó là kho tàng kiến thức chung của nhân loại, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không ngừng được bổ sung và phát triển.

Tri thức không chỉ là những dữ kiện khô khan mà còn bao gồm cả sự hiểu biết về cách áp dụng các dữ kiện đó, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề. Nó là nền tảng cho mọi hoạt động sáng tạo và tiến bộ của con người.