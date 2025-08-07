Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) là đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng, tiên phong trong việc xây dựng môi trường giáo dục quốc tế ngay tại miền Trung Việt Nam - nơi tri thức, đổi mới và kết nối toàn cầu giao thoa. Với hệ thống chương trình đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học theo định hướng chuẩn quốc tế, VNUK không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược với các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng

Tiêu biểu trong số đó là chương trình Thạc sĩ Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (MA TESOL) - kết quả của nhiều năm hợp tác hiệu quả giữa VNUK và Đại học Nottingham Trent (NTU), một trong những trường đại học hiện đại hàng đầu Vương quốc Anh. Không chỉ mang đến trải nghiệm học tập mang đậm dấu ấn quốc tế, MA TESOL còn là minh chứng cho cam kết của VNUK trong việc đem đến cơ hội học tập chất lượng cao, chi phí hợp lý và sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

Cơ hội du học linh hoạt với chi phí hợp lý

Chương trình MA TESOL VNUK x NTU có thời lượng 12 tháng với lộ trình học tập linh hoạt giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, giúp học viên vừa tiết kiệm thời gian, chi phí vừa trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế. Cụ thể, khóa học được chia thành 3 chặng:

- 3 tháng đầu học tại Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng để làm quen dần với phương pháp học tập, nghiên cứu theo chuẩn quốc tế.

- 6 tháng tiếp theo học tại Đại học Nottingham Trent (Anh) để mở rộng kiến thức, kỹ năng cùng giảng viên và bạn học quốc tế.

- 3 tháng cuối cùng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tùy chọn thực hiện tại Việt Nam hoặc Anh dưới sự hướng dẫn của giảng viên VNUK và NTU.

Lộ trình linh hoạt này giúp học viên vừa rút ngắn thời gian và chi phí du học Anh, vừa “vi vu” mở mang tầm mắt và tiếp thu kiến thức đa dạng từ cả hai môi trường học thuật Đông - Tây.

Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình MA TESOL VNUK x NTU - Khóa 2023

Đặc biệt, tổng học phí toàn chương trình là 9.000 bảng Anh - chỉ bằng một nửa so với mức 18.000 bảng khi học Thạc sĩ TESOL trực tiếp tại Anh. Khoản học phí này còn được chia làm ba đợt đóng thay vì nộp một lần duy nhất, giúp giảm áp lực tài chính cho học viên.

Bên cạnh chi phí, chương trình cũng có chính sách tuyển sinh rộng mở: không đòi hỏi ứng viên phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hay có kinh nghiệm giảng dạy trước đó. Chỉ cần đam mê nghiệp giảng dạy cùng trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5, người học đã có thể tự tin nộp hồ sơ trở thành học viên của chương trình Thạc sĩ TESOL này.

Trải nghiệm học tập toàn cầu, chú trọng thực hành

Tham gia chương trình MA TESOL, học viên được hòa mình vào môi trường đào tạo quốc tế năng động và tiên tiến. Trong 6 tháng học tập tại Anh, học viên được học trực tiếp với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Đại học Nottingham Trent và giao lưu cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia, qua đó mở rộng hiểu biết chuyên môn lẫn văn hóa. Ngay từ giai đoạn đầu tại Việt Nam, chương trình đã tạo điều kiện để học viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu và giảng dạy hiện đại theo chuẩn quốc tế, giúp tự tin bắt nhịp khi chuyển tiếp sang học kỳ tại Anh.

Học viên trực tiếp học tập tại các lớp học đa dạng ở Anh - cơ hội mở rộng tư duy toàn cầu

Bên cạnh kiến thức học thuật, chương trình đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng sư phạm thông qua trải nghiệm thực tiễn. Trong quá trình học, học viên có thể được tạo điều kiện tham gia trợ giảng ngay tại VNUK - cơ hội quý báu để áp dụng kiến thức vào giảng dạy tiếng Anh thực tế trong môi trường lớp học đa dạng.

Song song đó, học phần “Developing Classroom Practice” tại NTU yêu cầu học viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy và nhận phản hồi từ các giảng viên hướng dẫn, nhờ vậy kỹ năng giảng dạy được trau dồi và hoàn thiện liên tục. Nhờ kết hợp hài hòa giữa lý thuyết tiên tiến và thực hành sát thực tế, nhiều học viên tốt nghiệp chương trình đã tự tin phát triển sự nghiệp giảng dạy của mình, đồng thời trở thành những “đàn anh, đàn chị” sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho các khóa sau.

Bằng Thạc sĩ Anh Quốc danh giá, cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Hoàn thành chương trình, học viên sẽ nhận bằng Thạc sĩ TESOL do Đại học Nottingham Trent (NTU) cấp - tấm bằng chính quy chuẩn quốc tế từ một trong những đại học danh tiếng nhất của xứ sở sương mù. Dù học với một nửa thời gian tại Việt Nam với mức học phí ưu đãi, văn bằng cuối khóa của học viên vẫn được công nhận tương đương như khi học trực tiếp tại Anh.

Học viên vừa học tập vừa khám phá vẻ đẹp của nước Anh

Đại học Nottingham Trent từ lâu nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và trải nghiệm sinh viên xuất sắc, đặc biệt là có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp rất cao cho học viên. Trường từng được vinh danh Guardian University of the Year 2019 và xếp hạng trong top 16 đại học hàng đầu tại Anh Quốc, đồng thời nằm trong top 3 trường đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất toàn Anh (theo HESA).

Với lợi thế đó, tấm bằng Thạc sĩ do NTU cấp sẽ là “tấm vé vàng” giúp học viên mở ra những triển vọng nghề nghiệp đầy hứa hẹn trong lĩnh vực giáo dục, cả ở Việt Nam và trên thị trường quốc tế. Nhiều học viên tốt nghiệp MA TESOL VNUK-NTU hiện đã và đang giảng dạy tiếng Anh ở nhiều cấp học, từ bậc phổ thông đến đại học, hoặc đảm nhiệm các vị trí đào tạo ngôn ngữ tại các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

- Tìm hiểu thêm về chương trình Thạc sĩ TESOL tại: https://thacsitesol.com/

- Tìm hiểu về Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) tại: https://vnuk.udn.vn/[2]

(Nguồn: Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng)