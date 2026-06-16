Lễ ký kết hợp tác giữa Viện ISB và Monash Business School - Ảnh: Viện ISB

Gỡ “nút thắt” học thạc sĩ quốc tế

Mới đây ngày 29/5, Viện ISB thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết hợp tác với Monash Business School, Đại học Monash, Australia, triển khai chương trình PSO Global với hai lộ trình Master of Management và Master of Global Business.

Theo Viện ISB, chương trình PSO Global hướng đến nhóm “working professionals” - những người đang làm việc nhưng muốn nâng cao năng lực quản trị, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tiếp cận môi trường học thuật quốc tế. Đây là nhóm học viên có nhu cầu học lên thạc sĩ rõ rệt, nhưng phải cân đối nhiều yếu tố như công việc hiện tại, thu nhập, gia đình, thời gian học và khả năng thích nghi với môi trường mới.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, cho rằng các lộ trình thạc sĩ quốc tế chuyển tiếp như chương trình PSO Global đang phản ánh một nhu cầu mới của nhóm học viên đã đi làm tại Việt Nam. Nhiều người muốn tiếp cận chương trình sau đại học từ các đại học quốc tế, nhưng vẫn cần một giai đoạn chuẩn bị trong nước để cân đối công việc, tài chính, năng lực học thuật và khả năng thích nghi. Vì vậy, mô hình bắt đầu tại Việt Nam rồi chuyển tiếp sang Australia tạo ra một cách tiếp cận linh hoạt và dễ thích nghi hơn.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân (giữa) - hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - Ảnh: Viện ISB

Mô hình được triển khai theo 2 giai đoạn. Học viên có thể hoàn thành phần học nền tảng tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Australia để học tiếp tại trường đối tác. Người học có thể tiếp cận chương trình sau đại học theo chuẩn quốc tế trong khi vẫn giữ được sự chủ động nhất định với công việc và kế hoạch cá nhân. Việc chưa phải rời Việt Nam ngay từ đầu cũng giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu của lộ trình.

Hệ sinh thái đa dạng của chương trình PSO Global

Sau khi bổ sung Monash University, chương trình PSO Global của Viện ISB hiện có mạng lưới ba đối tác quốc tế gồm Monash University, Western Sydney University và University of Waikato. Monash Business School là một trường kinh doanh thuộc Monash University - xếp hạng 36 trong bảng xếp hạng Đại học thế giới, theo QS World University Rankings (2026).

Theo hợp tác giữa Viện ISB và Monash Business School, hai bên sẽ triển khai 2 chương trình thạc sĩ. Đầu tiên là Master of Management tập trung vào năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp và khả năng giải quyết các thách thức phức tạp trong môi trường kinh doanh hiện đại. Chương trình cũng sẽ giảng dạy về quản trị bền vững và các yêu cầu mới của doanh nghiệp toàn cầu.

Cùng với đó là Master of Global Business, được thiết kế theo hướng đa ngành. Người học sẽ hiểu rõ hơn tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội đối với hoạt động vận hành quốc tế. Đây là nhóm kiến thức phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chịu ảnh hưởng từ chuỗi cung ứng, thị trường toàn cầu, chính sách và biến động kinh tế quốc tế.

Monash University hiện là thành viên Group of Eight (Go8) - nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu Australia. Monash Business School đồng thời nằm trong nhóm 1% trường kinh doanh toàn cầu đạt bộ ba kiểm định AACSB, EQUIS và AMBA.

GS. Carla Wilkin (phải). Ảnh: Viện ISB

Chia sẻ về mô hình chuyển tiếp Việt Nam - Australia, GS. Carla Wilkin - Chủ tịch Hội đồng Học thuật Monash University và Phó Trưởng khoa phụ trách Kiểm định và Quốc tế hóa của Monash Business School cho biết lộ trình này mang lại cho học viên Việt Nam nhiều cơ hội trong quá trình học tập sau đại học. Người học có thể bắt đầu bằng một giai đoạn học tập quan trọng tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Monash University để tiếp tục chương trình.

Bà Wilkin cho rằng giai đoạn tại Australia giúp học viên có thêm trải nghiệm vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Trong thời gian học tại Monash, người học có cơ hội hòa mình vào môi trường kinh tế Australia, tích lũy trải nghiệm văn hóa và tiếp cận các hoạt động gắn với doanh nghiệp. Đây là những yếu tố có ý nghĩa với nhóm học viên đã đi làm, vì chương trình còn gắn với phát triển nghề nghiệp và khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế.

Monash Business School cũng chú trọng kết nối học viên với hệ sinh thái nghề nghiệp thông qua các chương trình trải nghiệm ngành, Monash University Global Mentoring Program và mạng lưới cựu sinh viên. Hiện trường có mạng lưới hơn 130.000 cựu sinh viên tại 133 quốc gia. Theo bà, mạng lưới này có thể hỗ trợ học viên mở rộng kết nối, tham gia các dự án hợp tác, tiếp cận hoạt động cố vấn và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn sau khi chuyển tiếp sang Australia.

Bích Đào