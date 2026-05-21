Nữ sinh Việt trúng tuyển đại học Australia với học bổng 100% học phí

ĐH Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney) hiện nằm trong nhóm 9 đại học hàng đầu Australia và top 100 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Học bổng toàn phần 100% học phí của trường được đánh giá rất cạnh tranh, bởi mỗi kỳ xét tuyển (mỗi năm 2 đợt) chỉ có duy nhất một suất dành cho ứng viên trên toàn cầu.

Chia sẻ với VietNamNet, Khánh Phương cho hay em rất bất ngờ và vui sướng trước kết quả này. Đây cũng là trường em đặt mục tiêu cao nhất và mong muốn theo đuổi. “Lúc nhận tin trúng tuyển và được trao học bổng, em đang ở trên lớp. Khi tình cờ mở điện thoại ra, em không tin vào mắt mình. Em đã phải xin phép cô giáo cho ra ngoài để đọc kỹ lại thư chúc mừng từ trường một lần nữa để chắc chắn rằng mình thực sự nhận được học bổng này”, Phương nói.

Trước đó, Khánh Phương đạt thành tích xuất sắc trong suốt 3 năm THPT, đặc biệt đạt điểm trung bình lớp 12 là 9,8. Em cũng chinh phục các mức điểm SAT 1.570 (với điểm Toán đạt 800/800), IELTS 8.0 (điểm phần Listening đạt tối đa 9.0).

Từ Khánh Phương vừa giành học bổng 100% học phí của ĐH Công nghệ Sydney, Australia - suất duy nhất kỳ học tháng 7/2026 mà trường này trao cho học sinh toàn cầu.

Bài luận về thất bại và mong muốn cống hiến cộng đồng

Khánh Phương cho rằng hồ sơ của mình tạo được dấu ấn với hội đồng tuyển sinh không chỉ nhờ thành tích học tập mà còn ở bài luận mang màu sắc cá nhân cùng loạt hoạt động ngoại khóa nổi bật. Trong đó có trải nghiệm sân khấu hóa tác phẩm tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, làm diễn giả truyền cảm hứng tại TEDx Marie Curie Ha Dong Youth và tham gia dự án thiện nguyện Ánh Mộc nhằm lan tỏa tinh thần học tiếng Anh, hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao...

“Qua các hoạt động ngoại khóa này, em nghĩ hội đồng tuyển sinh đã nhìn thấy mong muốn đóng góp cho cộng đồng của em”, Khánh Phương chia sẻ.

Đặc biệt, trong bài luận, Phương chia sẻ hành trình trưởng thành của bản thân bắt đầu từ những thất bại.

“Xuất phát điểm của em không phải là một học sinh nổi bật. Em từng trượt kỳ thi đầu vào các trường THCS chất lượng cao, thậm chí nhận điểm 0 môn Toán trong kỳ thi vào lớp 6 của một trường”, Phương kể.

Theo nữ sinh, chính những trải nghiệm đó giúp em nhận ra hạn chế của bản thân, thay đổi phương pháp học tập và coi thất bại là cơ hội để tạo ra hướng đi mới. Những nỗ lực sau đó được đền đáp khi em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THCS của trường và trúng tuyển vào trường THPT chuyên.

Trong bài luận, Phương cũng đề cập cách bản thân đối diện với thử thách khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, đồng thời thể hiện mong muốn biến lời nói thành hành động cụ thể để mang lại giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là truyền cảm hứng học tiếng Anh cho trẻ em vùng khó khăn.

“Từ những trải nghiệm đó, em học được rằng một nhà lãnh đạo cần dám thất bại, nhìn nhận hạn chế của bản thân, sẵn sàng thay đổi và sáng tạo để tìm ra hướng đi mới. Em nghĩ điều này phù hợp với giá trị cốt lõi mà nhà trường hướng tới”, Phương nói.

Nói về phương pháp học tập, Khánh Phương cho biết em có thói quen chuẩn bị bài kỹ trước khi đến lớp. Trong giờ học, nữ sinh luôn tập trung nghe giảng và chủ động hỏi thầy cô, bạn bè về những kiến thức chưa hiểu. Em cũng sắp xếp thời gian hợp lý, đồng thời đặt mục tiêu cụ thể cho từng môn học.

Bên cạnh việc học trên lớp, Phương còn trau dồi kiến thức thông qua nhiều sở thích và hoạt động khác như đọc sách, chơi piano, vẽ, làm gia sư tiếng Anh và Toán...

Nữ sinh cho biết bản thân may mắn khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè cùng sự quan tâm, thấu hiểu của gia đình.

“Đặc biệt, em rất biết ơn bố mẹ vì luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện để em phát huy thế mạnh của bản thân trong suốt quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho hành trình du học. Nhất là mẹ, người luôn ở bên động viên và hỗ trợ em”, Khánh Phương chia sẻ.

Khánh Phương cho biết dự kiến tháng 7 tới sẽ sang Australia nhập học. Tuy nhiên, trước mắt nữ sinh vẫn tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, em cũng chủ động trang bị các kỹ năng cần thiết như nấu ăn, sống tự lập để chuẩn bị cho hành trình du học.

“Trong tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt ở môi trường đại học để duy trì học bổng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội và câu lạc bộ của trường. Em muốn tận dụng thời gian du học để trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sau này trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, nữ sinh chia sẻ.