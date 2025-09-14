Theo trang Myc của Malaysia, sự việc bắt đầu vào sáng 4/8, khi nam nghiên cứu sinh 29 tuổi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Cục Công an Thượng Hải (Trung Quốc). Người này nói rằng một kiện hàng gửi từ Malaysia về Trung Quốc mang tên anh đã bị chặn lại, bên trong có thẻ căn cước, thẻ tín dụng và sổ séc - dấu hiệu cho thấy anh có thể liên quan đến hành vi phạm pháp.

Ngay sau đó, cuộc gọi được chuyển sang cho một đối tượng khác tự xưng là cán bộ Cục Công an Hồng An (Trung Quốc). Đối tượng này cáo buộc tài khoản ngân hàng của anh có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và đe dọa xử lý hình sự nếu không hợp tác.

Nhiều sinh viên bị mất tiền, mất niềm tin vì trò lừa đảo qua điện thoại. Ảnh minh họa: Unsplash

30 giao dịch trong vòng 20 ngày

Lo sợ và tin rằng mình đang hỗ trợ điều tra, nghiên cứu sinh này đã chuyển tiền theo yêu cầu. Từ ngày 6 đến 26/8, anh thực hiện 30 giao dịch, chuyển tổng cộng hơn 847.000 RM vào 11 tài khoản ngân hàng tại Malaysia và 3 ví tiền điện tử.

Anh chỉ nhận ra bị lừa sau khi kể lại cho bạn cùng lớp. Được khuyên nên trình báo, ngày 28/8, anh đã nộp đơn tại Cơ quan Cảnh sát Hình sự Thương mại, trụ sở quận Đông Bắc, Penang (Malaysia).

Trưởng cảnh sát Penang, ông Datuk Azizee Ismail, xác nhận vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia về hành vi lừa đảo. Ông nhấn mạnh, nhiều đường dây tội phạm thường giả danh cảnh sát, cán bộ ngân hàng hoặc công chức để gieo rắc nỗi sợ và buộc nạn nhân làm theo.

“Người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi lạ, đặc biệt là những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền”, ông khuyến cáo.

Vì sao du học sinh dễ trở thành nạn nhân?

Theo các chuyên gia, du học sinh là nhóm dễ bị lừa nhất. Xa nhà, thiếu hiểu biết về quy định địa phương và thường lo sợ khi nghe tới “công an” hay “cơ quan chức năng”, họ dễ dàng rơi vào bẫy khi đối tượng giả danh chính quyền hoặc cảnh sát từ quê hương mình.

Điểm chung của các vụ lừa đảo này là đánh mạnh vào tâm lý sợ hãi. Khi nghĩ mình có liên quan đến tội phạm, nạn nhân thường vội vàng làm theo yêu cầu để “giải quyết nhanh”, rồi mới nhận ra bị lừa.

Vấn nạn toàn cầu

Malaysia hiện ghi nhận nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại và mạng Internet, nhắm vào cả người dân trong nước lẫn người nước ngoài. Đặc biệt phổ biến là chiêu giả danh cơ quan pháp luật, vu khống nạn nhân liên quan đến rửa tiền hoặc buôn ma túy, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”.

Các đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng cả hệ thống ngân hàng truyền thống lẫn ví điện tử, tiền điện tử để rửa tiền, khiến việc điều tra và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát Malaysia khuyến nghị người dân: Không nghe theo các cuộc gọi lạ tự xưng là công an, ngân hàng; Luôn kiểm chứng thông tin qua đường dây nóng chính thức; Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại; Tham khảo ý kiến người thân, bạn bè trước khi đưa ra quyết định tài chính lớn.

Nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là “lá chắn” hiệu quả nhất, bởi phần lớn nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa sau khi trao đổi với người khác - giống như trường hợp của nghiên cứu sinh trên.

Với tiến sĩ tương lai này, gần 850.000 RM là khoản tiền khó có thể lấy lại. Đây là cú sốc không chỉ về tài chính mà còn cả tinh thần.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh: Ngay cả người học vấn cao cũng có thể sập bẫy nếu mất cảnh giác. Trước chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, mỗi người cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và không vội chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi bất ngờ.