Mới đây, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) phát đi cảnh báo về “thông báo trúng tuyển giả mạo” nhằm lừa đảo thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học.

Nhà trường cho biết thời gian qua đã ghi nhận một số thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng lừa đảo uy hiếp tinh thần, vu khống học sinh liên quan đến các vụ án rửa tiền hay buôn chất cấm nhằm uy hiếp tinh thần.

Sau đó, các đối tượng cung cấp văn bản giả mạo thông báo trúng tuyển và nhận học bổng, rồi hướng dẫn học sinh lừa tiền của phụ huynh, sau đó chuyển tiền cho chúng.

Nhà trường khẳng định hiện nay, theo lịch xét tuyển của Bộ GD-ĐT, Trường Đại học Quốc tế cũng như các trường đại học khác vẫn đang trong quy trình xử lý dữ liệu xét tuyển và chưa công bố kết quả trúng tuyển cũng như phát hành giấy báo trúng tuyển

Tất cả các thông báo liên quan đều được đăng tải trên các trang thông tin chính thức. Do đó, phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo, làm theo các yêu cầu từ các cuộc gọi lạ; không kết bạn Zalo, gọi video với người lạ hoặc những người tự xưng là cơ quan chức năng hay thông báo người thân đang gặp nạn mà không có sự kiểm chứng rõ ràng.

Học sinh cần xác minh thông tin kỹ lưỡng và liên lạc trực tiếp với nhà trường để kiểm tra, xác minh lại thông tin khi có yêu cầu chuyển tiền.

Trường cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo tân sinh viên. Ảnh: Nguyễn Huế

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cũng cho biết trong thời điểm chuẩn bị nhập học của tân sinh viên, có nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi, nhắm vào tâm lý của thí sinh và gia đình.

Trong đó có một hình thức đang được đối tượng lừa đảo sử dụng trong giai đoạn này là làm giả giấy báo trúng tuyển đại học, yêu cầu chuyển các khoản tiền cho cá nhân hoặc lấy danh nghĩa nhà trường gửi các thông báo trúng tuyển vào chương trình học bổng hoặc trao đổi sinh viên quốc tế.

Chúng yêu cầu thí sinh phải chứng minh tài chính với số tiền lớn bằng cách chuyển khoản. Với hình thức lừa đảo này, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã nhận được phản ánh về việc một số học sinh sắp là tân sinh viên và gia đình bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh mọi thông tin về hồ sơ nhập học, khoản phí đầu năm hoặc các thông báo khác của trường đều được công khai trên các thông tin chính thức.

Tân sinh viên cũng được nhắc nhở cần đề cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh thông tin với các lời mời tham gia chương trình trao đổi, học bổng có dấu hiệu bất thường, yêu cầu đóng phí cao không rõ ràng, chứng minh tài chính với số tiền rất lớn hoặc hứa hẹn quá hấp dẫn.

Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây cũng đưa ra cảnh báo với tân sinh viên về việc một số đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email tự xưng là cán bộ trường, yêu cầu sinh viên chuyển khoản phí nhập học, học phí, phí xét tuyển, phí xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ ... vào một số tài khoản cá nhân.

Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý nhà trường không bao giờ yêu cầu sinh viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Vì thế, các tân sinh viên luôn cần kiểm tra lại thông tin. Nếu nghi ngờ, cần gọi điện tới trường để xác minh.

Ngoài ra, một số đối tượng còn mạo danh là “nhà tài trợ”, “doanh nghiệp đồng hành” của Đại học Bách khoa Hà Nội, giới thiệu các gói vay học phí, mua laptop trả góp không lãi suất, tặng quà khi ký hợp đồng… nhưng thực chất là bẫy tín dụng với điều khoản bất lợi.

Dấu hiệu nhận biết là không có giấy tờ rõ ràng, không liên quan đến các đối tác chính thức của đại học, thuyết phục sinh viên ký nhanh hợp đồng.

Vì thế, Đại học Bách khoa Hà Nội cảnh báo tân sinh viên không ký bất kỳ giấy tờ tài chính nào khi chưa hiểu rõ điều khoản. Trường hợp khó khăn về tài chính, sinh viên có thể liên hệ Ban Công tác Sinh viên để tìm hiểu về học bổng, hỗ trợ từ Đại học Bách khoa Hà Nội và thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách.