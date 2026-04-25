Những điểm đến xanh mát, gần gũi thiên nhiên

Vườn quốc gia Xuân Sơn: Vườn quốc gia Xuân Sơn có diện tích hơn 15.000ha, xếp thứ 12 trong số 15 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam. Đây là địa điểm xanh mát, du khách không thể bỏ qua khi tới Phú Thọ.

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm thời tiết bốn mùa trong một ngày và cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như các đỉnh núi cao trên 1.000m (núi Voi, núi Ten, núi Cẩn), nhiều suối, thác nước đẹp nằm giữa rừng xanh. Xuân Sơn có 16 hang động đá với thạch nhũ đẹp, đa dạng, tạo nên khung cảnh muôn hình vạn trạng.

Đồi chè Long Cốc: Nằm cách Hà Nội khoảng 125km, những "ốc đảo chè" tại đồi chè Long Cốc là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch và giới nhiếp ảnh. Nơi đây được ưu ái đặt biệt danh là "vịnh Hạ Long vùng trung du".

Đến Long Cốc, thời điểm "vàng" được du khách săn đón là sớm bình minh khi sương giăng mờ ảo, mặt trời dần ló dạng sau những quả đồi nhấp nhô.

Đồi chè Long Cốc sáng bình minh. Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm

Tam Đảo: Tam Đảo là địa danh du lịch nổi tiếng, có khí hậu quanh năm mát mẻ, cách Hà Nội khoảng 80km, cách Khu di tích lịch sử Đền Hùng hơn 50km. Hiện tại, Tam Đảo sở hữu cảnh quan núi non và nhiều công trình mới mang phong cách kiến trúc châu Âu, là điểm đến phù hợp với những du khách muốn tránh xa thành thị vào cuối tuần.

Thác Mu: Thác Mu nằm ở xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội hơn 100km, được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2017. Đây là một trong những thác nước tự nhiên đẹp, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, khám phá hàng năm.

Dưới chân thác là các tầng thác có độ dốc thoai thoải nối tiếp nhau và một hồ nước rộng, trong xanh, được hình thành bởi quá trình tác động, mài mòn của dòng chảy.

Với khung cảnh xanh mát, có nhiều trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, thác Mu trở thành địa điểm "chữa lành" hấp dẫn du khách. Ảnh: Khac Viet

Thác Trăng: Nằm cách thành phố Hà Nội khoảng 90km, thác Trăng (thuộc địa phận xóm Trăng Tà, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách, nhất là vào những tháng hè nhờ khung cảnh xanh mát, nước trong, sạch và có nhiều hoạt động vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên.

Ngoài hoạt động hòa mình vào dòng thác mát lạnh, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về đời sống văn hóa, phong tục tập quán của bà con dân tộc Mường nơi đây.

Thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng

Gà nhiều cựa: Gà chín cựa hay gà nhiều cựa tưởng chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, lại là đặc sản có thật ở Tân Sơn (Phú Thọ), từng được xem là đặc sản tiến vua.

Giống gà này được nuôi nhiều tại vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Sơn. Gà nuôi càng lâu thịt càng giòn, ngọt, thơm ngon chứ không xơ, dai như gà bình thường. Loại gà này được chế biến thành nhiều món ngon như hấp lá chanh, ướp mật ong rừng và các loại lá cây gia vị rồi nướng trên bếp than.

Bánh chưng, bánh giầy: Đến với khu di tích lịch sử Đền Hùng, du khách thường không thể bỏ qua những chiếc bánh giầy Lang Liêu. Vỏ bánh mướt không dính lại mềm thơm mùi gạo nếp, thoang thoảng mùi lá dong tạo nên một món quà mang đậm chất quê. Năm 2024, bánh giầy Lang Liêu được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Trong khi đó bánh chưng Phú Thọ nổi tiếng với hình thức đẹp, vuông thành sắc cạnh, màu sắc tươi tắn, gạo rền, thơm hương, xứng danh "bánh chưng dâng vua". Bánh thơm ngon không chỉ bởi lớp nhân đậm đà mà lớp vỏ gạo cũng dẻo, mềm rền hạt, không nhão.

Bánh giầy Lang Liêu nổi tiếng thơm ngon. Ảnh: Báo Phú Thọ

Cá lăng: Cá lăng là đặc sản có tiếng ở Việt Trì. Thịt cá chắc, ngọt, ít xương, giá trị dinh dưỡng cao, trước đây thường dùng để tiến vua. Cá lăng được chế biến thành nhiều món ngon như nướng riềng mẻ, nướng lá lốt, lẩu măng chua, hấp xì dầu, lòng cá xào cần, ruốc cá...

Cá trắm sông Đà: Cá trắm sông Đà đồ (hấp) lá đu đủ là một đặc sản luôn xuất hiện trong những mâm cơm ngày lễ, Tết, mừng cơm mới của bà con dân tộc Thái. Ngày nay, món ăn này được đưa vào các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng để phục vụ du khách phương xa.

Đầu bếp tẩm ướp và nhồi vào khúc cá hỗn hợp gừng, sả, ớt, hành khô, tiêu, lá đu đủ non, để khoảng 2 tiếng cho ngấm. Phần lá đu đủ đực "bánh tẻ" được dùng để bọc kín khúc cá rồi thêm lớp lá chuối đã hơ lửa, gói gọn gàng như chiếc bánh chưng. Gói cá được hấp từ 1,5 - 2 tiếng để khúc cá chín đều, lá đu đủ mềm, tiết ra hương vị, thấm đều vào cá.

Cá trắm hấp lá đu đủ

Cá thính Lập Thạch: Cá thính (hay còn gọi là cá ủ thính, cá muối chua) là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ (khu vực huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), được chế biến từ hai nguyên liệu quen thuộc là cá sống và thính gạo.

Thông thường, món cá thính tốn khoảng 3-4 tháng mới hoàn thiện và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, tùy điều kiện thời tiết, thời gian ủ có thể lâu hơn. Cá thính có thể thưởng thức ngay hoặc đem chế biến thành nhiều món ăn nhưng ngon và phổ biến nhất là nướng.

Bò tái kiến đốt: Bò tái kiến đốt là đặc sản nức tiếng của tỉnh Phú Thọ (vùng đất Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Để làm bò tái kiến đốt đúng vị mong muốn, người dân Tam Đảo thường chọn kiến rừng và chỉ sử dụng các tổ kiến ở trên cây, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giúp món ăn có hương vị đặc trưng, hấp dẫn. Sau khi kiến đốt xong, người ta sẽ mang miếng thịt bò rửa qua lớp nước muối loãng, để ráo rồi đem nướng trên bếp than hồng.