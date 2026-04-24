Cách trung tâm TPHCM hơn 70km, đảo Thạnh An (thuộc xã Thạnh An) là điểm đến thú vị dịp lễ 30/4 – 1/5 cho những du khách thích trải nghiệm cuộc sống đơn sơ, mộc mạc vùng sông nước.
Không giống với những địa điểm tham quan náo nhiệt khác tại TPHCM, đến với xã đảo Thạnh An, du khách có thể khám phá cuộc sống giản dị của người dân địa phương cũng như tìm hiểu không gian sinh thái rừng ngập mặn ấn tượng.
Hiện trên đảo cũng có khá nhiều dịch vụ du lịch phục vụ du khách như: chèo thuyền kayak, câu mực, câu cá…
Ngoài ra, có dịp đến đây, bạn cũng đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon, giá rẻ ngay tại cầu cảng.
Cách trung tâm thành phố khoảng 45km, đảo khỉ (Khu du lịch Lâm Viên) nằm trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Rừng Sác (huyện Cần Giờ cũ) cũng là điểm đến cực chill được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm trong ngày hoặc vào các dịp lễ, Tết.
Tới đảo khỉ, du khách sẽ vô cùng ấn tượng trước khung cảnh những chú khỉ hiếu động đu cành, đùa giỡn và tự nhiên tiếp xúc với mọi người.
Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham quan di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, Khu du lịch Vàm Sát với giá vé vào cổng là 35.000 - 60.000 đồng/người (chưa bao gồm các dịch vụ tham quan khác).
Thảo Cầm Viên Sài Gòn là công viên bảo tồn động thực vật nằm tại phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ).
Đây là vườn thú lâu đời thứ tám trên thế giới, hiện nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài với nhiều loại quý hiếm như: trĩ sao, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm...
Không gian ở Thảo Cầm Viên cũng trong lành, mát mẻ nhờ được bao phủ bởi hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn, rất thích hợp để gia đình, bạn bè cùng tới trải nghiệm, khám phá thế giới thiên nhiên phong phú trong dịp lễ 30/4 này.
Cách trung tâm TPHCM khoảng 70km, địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi cũ) cũng là điểm đến hút khách Tây ta.
Với hệ thống đường hầm dài khoảng 250km, địa đạo này là căn cứ địa vững chắc của Khu ủy Quân khu, Bộ tư lệnh Sài Gòn - Gia Định, góp phần không nhỏ vào công cuộc thống nhất đất nước.
Địa đạo Củ Chi có nhiều đoạn hầm rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người bò hoặc phải cúi thấp, thậm chí sát mặt đất mới có thể di chuyển.
Ngày nay, một số đường hầm được cải tạo, mở nắp rộng hơn cho du khách tham quan. Những đường hầm mở cho khách tham quan đều được lắp đèn chiếu sáng.
Với việc mở rộng địa giới hành chính, Vũng Tàu cũng trở thành điểm đến được du khách TPHCM ưa chuộng, phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày hoặc cuối tuần.
Tại Vũng Tàu, du khách có thể tắm biển miễn phí tại các bãi như: bãi Sau, bãi Trước, bãi Dứa… hoặc tham quan tượng Chúa Kitô, miếu Hòn Bà, Bạch Dinh…
Ngoài ra, tới đây, bạn cũng đừng quên thưởng thức những món hải sản đặc trưng của miền biển như ốc móng tay, sò huyết, tôm tít, cá mú… và loạt món ăn bản địa như: lẩu cá đuối, bánh khọt, mì “thảy”, bánh mì chả cá…