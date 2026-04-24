Đảo Thạnh An Cách trung tâm TPHCM hơn 70km, đảo Thạnh An (thuộc xã Thạnh An) là điểm đến thú vị dịp lễ 30/4 – 1/5 cho những du khách thích trải nghiệm cuộc sống đơn sơ, mộc mạc vùng sông nước. Không giống với những địa điểm tham quan náo nhiệt khác tại TPHCM, đến với xã đảo Thạnh An, du khách có thể khám phá cuộc sống giản dị của người dân địa phương cũng như tìm hiểu không gian sinh thái rừng ngập mặn ấn tượng. Không gian xanh mát ở đảo Thạnh An. Ảnh: Địa điểm Cần Giờ Hiện trên đảo cũng có khá nhiều dịch vụ du lịch phục vụ du khách như: chèo thuyền kayak, câu mực, câu cá… Ngoài ra, có dịp đến đây, bạn cũng đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon, giá rẻ ngay tại cầu cảng.

Đảo khỉ Cách trung tâm thành phố khoảng 45km, đảo khỉ (Khu du lịch Lâm Viên) nằm trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Rừng Sác (huyện Cần Giờ cũ) cũng là điểm đến cực chill được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm trong ngày hoặc vào các dịp lễ, Tết. Tới đảo khỉ, du khách sẽ vô cùng ấn tượng trước khung cảnh những chú khỉ hiếu động đu cành, đùa giỡn và tự nhiên tiếp xúc với mọi người. Vì được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và rừng ngập mặn nên khí hậu tại đảo khỉ luôn mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ dao động 25 - 29 độ C. Ảnh: Nguyễn Hòa Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham quan di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, Khu du lịch Vàm Sát với giá vé vào cổng là 35.000 - 60.000 đồng/người (chưa bao gồm các dịch vụ tham quan khác).

Thảo Cầm Viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là công viên bảo tồn động thực vật nằm tại phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ). Đây là vườn thú lâu đời thứ tám trên thế giới, hiện nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài với nhiều loại quý hiếm như: trĩ sao, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm... Nếu đang tìm kiếm địa điểm du lịch tại TPHCM dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cực chill, bạn có thể lựa chọn Thảo Cầm Viên. Ảnh: Win Đi Không gian ở Thảo Cầm Viên cũng trong lành, mát mẻ nhờ được bao phủ bởi hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn, rất thích hợp để gia đình, bạn bè cùng tới trải nghiệm, khám phá thế giới thiên nhiên phong phú trong dịp lễ 30/4 này.

Địa đạo Củ Chi Cách trung tâm TPHCM khoảng 70km, địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi cũ) cũng là điểm đến hút khách Tây ta. Với hệ thống đường hầm dài khoảng 250km, địa đạo này là căn cứ địa vững chắc của Khu ủy Quân khu, Bộ tư lệnh Sài Gòn - Gia Định, góp phần không nhỏ vào công cuộc thống nhất đất nước. Khách thích thú khám phá đường hầm ở địa đạo Củ Chi. Ảnh: Yến Vi Vu Địa đạo Củ Chi có nhiều đoạn hầm rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người bò hoặc phải cúi thấp, thậm chí sát mặt đất mới có thể di chuyển. Ngày nay, một số đường hầm được cải tạo, mở nắp rộng hơn cho du khách tham quan. Những đường hầm mở cho khách tham quan đều được lắp đèn chiếu sáng.