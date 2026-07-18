Người dân và du khách hào hứng khi thấy nghệ sĩ khuấy động đường ven biển Nha Trang. Video: Xuân Ngọc

Chiều muộn 18/7, lễ hội Carnaval – Diễu hành xe hoa với chủ đề “Bản giao hưởng biển xanh – Sắc màu hội tụ” tiếp tục diễn ra trên tuyến đường Trần Phú. Đây là một trong những chương trình chính nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival biển Khánh Hòa năm 2016.

Lễ hội Carnaval và diễu hành xe hoa nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival biển Khánh Hòa năm 2016. Ảnh: Xuân Ngọc

Khi đến Nha Trang, người dân và du khách đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, bởi tuyến đường chính ven biển được “khuấy động” bởi 10 xe hoa lung linh cùng 1.200 nghệ sĩ, diễn viên trong trang phục rực rỡ sắc màu.

Đoàn nghệ thuật tái hiện ngư dân vùng biển Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

10 xe hoa cỡ lớn được thiết kế công phu, tạo dựng kỳ công, tái hiện các biểu tượng đặc trưng của Khánh Hòa như biển đảo, yến sào, trầm hương, di sản Chăm, du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế biển và khát vọng hội nhập.

Xe hoa được trang hoàng lộng lẫy diễu hành trên đường Trần Phú. Ảnh: Xuân Ngọc

Đoàn diễu hành xuất phát từ Công viên Tuệ Tĩnh, đi theo trục Trần Phú – Quảng trường 2 Tháng 4 – bùng binh Trần Phú/Lê Thánh Tôn…, biến tuyến phố thành sân khấu chuyển động ngoài trời, nơi biển xanh, văn hóa, du lịch, nghệ thuật và cộng đồng hòa quyện trong một dòng chảy lễ hội hiện đại.

Các nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong hành trình diễu hành, 1.200 diễn viên, nghệ sĩ hội tụ từ nhiều nơi trong nước và cả quốc tế trong các trang phục đa dạng, mang theo nét văn hóa độc đáo vùng miền. Các đoàn nghệ thuật xuống đường đã tạo nên một lễ diễu hành quy mô, hoành tráng.

Các diễn viên giao lưu với người dân. Ảnh: Xuân Ngọc

Cùng với đó, âm nhạc rộn rã và những vũ công rạng ngời trong các trang phục lộng lẫy, đặc trưng của carnival đường phố, mang đến một không khí sôi động vui tươi cho Nha Trang.

Các nghệ sĩ trong những trang phục gây ấn tượng với người dân lẫn du khách ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Hai bên đường Trần Phú chật kín người dân và du khách trong nước lẫn quốc tế xem lễ hội đường phố. Nhiều người ngồi bệt xuống đất để chờ xem biểu diễn. Dọc tuyến đường, các nghệ sĩ còn giao lưu cùng khán giả, khiến không khí càng thêm sôi nổi. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay video để ghi lại những màn trình diễn đặc sắc.



Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách trong nước cùng quốc tế. Ảnh: Xuân Ngọc

Khán giả hào hứng đổ xuống đường để chào đón lễ hội Carnaval ở Nha Trang. Anh Nguyễn Hải Trình (du khách Hà Nội) cho biết, cùng gia đình vào xứ biển du lịch đúng dịp diễn ra lễ hội nên ai cũng háo hức. “Carnaval rất ấn tượng, nhiều màu sắc đúng chất nhiệt đới; tôi bất ngờ với các màn xe hoa và không khí vui tươi, sôi động”, anh Trình chia sẻ.

Thành viên trong đoàn diễu hành cười rạng rỡ khi xuống phố giao lưu người dân. Ảnh: Xuân Ngọc

Tham gia đoàn diễu hành có nhiều diễn viên quốc tế. Ảnh: Xuân Ngọc

Festival Biển Khánh Hòa diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 với 42 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương an toàn, chất lượng, hấp dẫn, thân thiện, đồng thời thúc đẩy du lịch và mở rộng giao lưu quốc tế.