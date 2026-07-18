Sáng 18/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, diễn ra lễ hội “Áo dài – Sắc màu của biển” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, với sự tham gia của hơn 2.000 người diễu hành bằng xe đạp trên đường Trần Phú, tuyến đường ven biển bên bờ vịnh Nha Trang.
Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhấn mạnh: Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương.
Theo bà Nga, năm nay là lần thứ 5 Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ hội áo dài. Qua các năm, chương trình không ngừng đổi mới với nhiều hoạt động như đi bộ diễu hành và xác lập kỷ lục.
Lần này, việc kết hợp áo dài với xe đạp nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, lan tỏa lối sống xanh và quảng bá du lịch Khánh Hòa. Ban tổ chức kỳ vọng sau lễ hội, hình ảnh áo dài và thói quen đi xe đạp sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nét đẹp thường nhật trong đời sống văn hóa – xã hội.
Các hội viên phụ nữ của toàn tỉnh trình diễn hai bộ sưu tập áo dài “Sóng” và “Việt Nam gấm hoa”, đan xen với các tiết mục văn nghệ của nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống của địa phương.
Bên cạnh đó là sự kết hợp giữa âm nhạc – áo dài – catwalk, tạo nên không gian giàu cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
Cụ thể, bộ sưu tập “Sóng” tái hiện hơi thở rực rỡ, khoáng đạt của biển quê hương, biểu trưng cho vẻ dịu dàng mà giàu bản lĩnh, luôn mạnh mẽ vươn khơi.
Còn “Việt Nam gấm hoa” được ví như một bức tranh gấm vóc rạng ngời, tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa, đằm thắm và những giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa niềm tự hào bản sắc Việt qua tà áo dài.
Sau phần trình diễn, đoàn người diễu hành bằng xe đạp tiếp tục di chuyển trên tuyến đường Trần Phú. Trong trang phục áo dài, nón lá và cờ Tổ quốc, các thành viên tạo nên hình ảnh “dải lụa” đa sắc màu dọc ven đường biển.
Nhiều du khách trong nước và nước ngoài tỏ ra thích thú, hòa vào không khí sôi động và chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Festival Biển Khánh Hòa diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 với 42 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương an toàn, chất lượng, hấp dẫn, thân thiện, đồng thời thúc đẩy du lịch và mở rộng giao lưu quốc tế.