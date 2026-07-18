Lễ hội “Áo dài – Sắc màu của biển” diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang. Ảnh: Vương Mạnh Cường

Sáng 18/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, diễn ra lễ hội “Áo dài – Sắc màu của biển” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, với sự tham gia của hơn 2.000 người diễu hành bằng xe đạp trên đường Trần Phú, tuyến đường ven biển bên bờ vịnh Nha Trang.

Chọn áo dài màu xanh dương, phom dáng truyền thống hòa vào đoàn người đạp xe diễu hành, chị Hoàng Như Quỳnh thấy vui và tự hào. Chị cho biết hàng trăm đồng nghiệp cùng công ty cũng tham gia chương trình này. Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhấn mạnh: Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương.

Theo bà Nga, năm nay là lần thứ 5 Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ hội áo dài. Qua các năm, chương trình không ngừng đổi mới với nhiều hoạt động như đi bộ diễu hành và xác lập kỷ lục.

Lần này, việc kết hợp áo dài với xe đạp nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, lan tỏa lối sống xanh và quảng bá du lịch Khánh Hòa. Ban tổ chức kỳ vọng sau lễ hội, hình ảnh áo dài và thói quen đi xe đạp sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nét đẹp thường nhật trong đời sống văn hóa – xã hội.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: Vương Mạnh Cường

Các hội viên phụ nữ của toàn tỉnh trình diễn hai bộ sưu tập áo dài “Sóng” và “Việt Nam gấm hoa”, đan xen với các tiết mục văn nghệ của nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống của địa phương.

Trong ảnh là những giáo viên Trường Mầm non Tân Lập 1 ở Nha Trang với trang phục áo dài truyền thống tham gia lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh đó là sự kết hợp giữa âm nhạc – áo dài – catwalk, tạo nên không gian giàu cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Đoàn diễu hành bằng xe đạp đi qua Tháp Trầm Hương trên đường Trần Phú, bên bờ biển Nha Trang. Ảnh: Vương Mạnh Cường

Cụ thể, bộ sưu tập “Sóng” tái hiện hơi thở rực rỡ, khoáng đạt của biển quê hương, biểu trưng cho vẻ dịu dàng mà giàu bản lĩnh, luôn mạnh mẽ vươn khơi.

Cô gái nở nụ cười rạng rỡ trong trang phục áo dài, đạp xe diễu hành. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn “Việt Nam gấm hoa” được ví như một bức tranh gấm vóc rạng ngời, tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa, đằm thắm và những giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa niềm tự hào bản sắc Việt qua tà áo dài.

Màn biểu diễn áo dài tại lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Sau phần trình diễn, đoàn người diễu hành bằng xe đạp tiếp tục di chuyển trên tuyến đường Trần Phú. Trong trang phục áo dài, nón lá và cờ Tổ quốc, các thành viên tạo nên hình ảnh “dải lụa” đa sắc màu dọc ven đường biển.

Nhiều bạn trẻ tự tin thả dáng trong trang phục áo dài. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhiều du khách trong nước và nước ngoài tỏ ra thích thú, hòa vào không khí sôi động và chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Người dân hai bên đường tỏ ra thích thú, dùng điện thoại ghi lại cảnh đoàn diễu hành mặc áo dài đạp xe đi qua. Ảnh: Xuân Ngọc

Festival Biển Khánh Hòa diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 với 42 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương an toàn, chất lượng, hấp dẫn, thân thiện, đồng thời thúc đẩy du lịch và mở rộng giao lưu quốc tế.

Một số du khách Hàn Quốc mặc áo dài Việt Nam, tham gia lễ hội và chụp ảnh lưu niệm