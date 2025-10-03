Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, từ đêm 1/10 đến ngày 2/10, khu vực núi Thái Sơn có mưa lớn kèm gió giật cấp 6.

Dù thời tiết được cảnh báo bất lợi, nhưng đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, dòng người vẫn ùn ùn đổ về danh thắng nổi tiếng này để tham quan.

Du khách gặp mưa lớn khi leo núi Thái Sơn. Ảnh chụp màn hình

Thực tế trên núi Thái Sơn được du khách mô tả chẳng khác nào “thảm cảnh”. Ban đầu, khi thời tiết còn quang đãng, nhiều người chủ quan đổ lên núi với mong muốn chinh phục đỉnh cao. Thế nhưng, giữa hành trình, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống.

Điểm trú mưa hạn chế, hàng loạt du khách buộc phải chen chúc trong các nhà vệ sinh. Nhân viên khu thắng cảnh cũng khẩn cấp mở cửa nhiều khu vực đền, chùa trên núi để làm nơi “lánh nạn”, nhưng vẫn không đủ sức chứa do lượng người quá đông.

Nhà vệ sinh công cộng trên núi chật kín người trú mưa. Ảnh chụp màn hình

"Khách sạn trên núi khá đắt đỏ. Phòng tiêu chuẩn có giá hơn 1.000 Nhân dân tệ (3,7 triệu đồng)/đêm và hầu hết đã được đặt kín từ trước. Nhiều khách sạn và nhà hàng cũng bố trí chỗ ngồi cho du khách trú mưa, nhưng họ tính phí qua đêm là 60 NDT (hơn 200 nghìn đồng)/người", một du khách chia sẻ.

Một nhà hàng gần đỉnh núi Thái Sơn cho biết: "Phí nghỉ qua đêm tại sảnh là 80-100 NDT (300-370 nghìn đồng)/người với các tiện ích như sạc điện thoại, mạng không dây, dùng nước nóng không giới hạn và mỳ ly miễn phí".

Theo báo cáo, mặc dù đã có cảnh báo trước 48 tiếng từ Cục Khí tượng, lượng khách tham quan tới núi Thái Sơn vẫn đạt đỉnh. Gió mạnh, cáp treo phải ngừng hoạt động, buộc du khách phải đi bộ xuống, đường núi trơn trượt làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Điểm cao nhất trên núi Thái Sơn là đỉnh Ngọc Hoàng, cao 1.545m. Ảnh: Awaywego

Nằm ở phía Bắc của thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Thái Sơn là ngọn núi có ý nghĩa lịch sử và văn hóa đặc biệt của Trung Quốc.

Núi Thái Sơn có tổng diện tích lên tới 426km2, điểm cao nhất là đỉnh Ngọc Hoàng, cao 1.545m. Trên núi có 22 ngôi đền, 97 tàn tích,... Nhiều công trình có giá trị nghệ thuật to lớn.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục đỉnh núi này không hề dễ dàng với hơn 6.293 bậc thang chính, tương đương với khoảng 7.200 bước chân.

Theo HK01