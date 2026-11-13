Một du khách quốc tịch Nga bị chấn thương nghiêm trọng sau khi mất lái, tông vào rào chắn tại một khúc cua trên đèo Lương Sơn (Khánh Hòa).

Khoảng 11h35 ngày 13/11, Tổng đài Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một trường hợp tai nạn giao thông tại khu vực đèo Lương Sơn, Khánh Hòa.

Nạn nhân là anh M.A.V. (23 tuổi, quốc tịch Nga). Theo thông tin ban đầu, khi lưu thông qua đèo, anh V. mất lái, tông vào rào chắn tại một khúc cua.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng ở cánh tay phải. Vết thương phức tạp, tổn thương bó cơ và mạch máu, kèm gãy xương, khiến vùng cẳng tay biến dạng.

Nạn nhân bị đa chấn thương. Ảnh: TTCC.

Ngay sau khi nhận tin, ê-kíp cấp cứu 115 nhanh chóng điều động nhân lực và phương tiện đến hiện trường. Qua thăm khám, các nhân viên y tế ghi nhận anh V. mất máu nhiều, da niêm mạc tái nhợt, vã mồ hôi lạnh.

Ê-kíp đã khẩn trương cầm máu tạm thời, băng ép vết thương, giảm đau và cố định vùng xương gãy. Sau sơ cứu, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục đánh giá tổn thương và điều trị chuyên sâu.

Đèo Lương Sơn có địa hình quanh co, nhiều khúc cua gấp, độ dốc và tầm nhìn hạn chế. Trung tâm 115 Khánh Hòa khuyến cáo người tham gia giao thông cần giảm tốc độ khi lên xuống dốc, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, không vượt tại đoạn cua khuất tầm nhìn.

Người điều khiển phương tiện cần kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe trước hành trình; không sử dụng điện thoại, lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ hoặc đã uống rượu bia.