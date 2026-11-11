Sỏi thận có thể âm thầm tồn tại trong thời gian dài mà không gây triệu chứng. Khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn đường tiết niệu, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau dữ dội, tiểu ra máu và đối mặt với biến chứng nguy hiểm.

Tôi thường xuyên bị đau âm ỉ vùng thắt lưng, đôi khi tiểu buốt, nhưng không có triệu chứng rõ rệt. Xin chuyên gia cho biết đây có thể là dấu hiệu của sỏi thận không? (Ngọc Liêm - phường Hoà Bình, Phú Thọ).

Tiến sĩ Nguyễn Viết Thành - Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn:

Sỏi thận là bệnh lý đường tiết niệu phổ biến, xảy ra khi các khoáng chất và muối trong nước tiểu kết tinh, tích tụ và hình thành sỏi bên trong thận. Sỏi có thể nhỏ như hạt cát hoặc có kích thước lớn hơn, tồn tại trong thận trong thời gian dài mà không gây ra triệu chứng.

Tuy nhiên, khi sỏi di chuyển xuống niệu quản hoặc gây cản trở dòng nước tiểu, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau dữ dội, tiểu ra máu và đối mặt với các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động chăm sóc sức khỏe thận đóng vai trò rất quan trọng.

Lười uống nước gây sỏi thận. Ảnh: Hoa Linh.

Các dấu hiệu sỏi thận

Đau vùng thắt lưng, hông lưng: Đây là biểu hiện thường gặp khi sỏi gây tắc nghẽn đường tiết niệu. Cơn đau thường xuất hiện ở một bên hông lưng, có thể lan xuống bụng dưới, bẹn hoặc cơ quan sinh dục. Đau có thể dữ dội từng cơn, khiến người bệnh bồn chồn, khó tìm được tư thế dễ chịu.

Nước tiểu có máu: Sỏi có thể làm tổn thương niêm mạc đường tiết niệu, khiến nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc nâu. Một số trường hợp không nhìn thấy máu bằng mắt thường mà chỉ phát hiện hồng cầu trong nước tiểu qua xét nghiệm.

Rối loạn tiểu tiện: Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần hoặc cảm giác khó chịu khi đi tiểu, đặc biệt khi sỏi di chuyển xuống đoạn thấp của đường tiết niệu.

Nước tiểu đục hoặc có mùi bất thường: Đây có thể là dấu hiệu đi kèm của nhiễm trùng đường tiết niệu, nhất là khi xuất hiện cùng triệu chứng sốt hoặc đau vùng hông lưng.

Buồn nôn và nôn: Cơn đau quặn thận có thể đi kèm buồn nôn, nôn, vã mồ hôi hoặc mệt mỏi.

Lưu ý: Không phải tất cả người mắc sỏi thận đều xuất hiện triệu chứng. Sỏi có thể được phát hiện tình cờ trong quá trình kiểm tra sức khỏe hoặc siêu âm vì một lý do khác.

Bạn cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu sau:

- Đau dữ dội vùng hông lưng kèm sốt hoặc rét run.

- Nôn liên tục, không thể uống nước hoặc cơ thể suy kiệt.

- Tiểu rất ít hoặc không tiểu được.

- Đau dữ dội ở người chỉ có một thận hoặc có bệnh thận nền.

- Không nên chủ quan chỉ vì cơn đau tự giảm, bởi sỏi vẫn có thể tồn tại hoặc gây tắc nghẽn đường tiết niệu dù các triệu chứng không còn rõ ràng.

Để phòng sỏi thận, bạn nên uống đủ nước, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ hình thành sỏi thận, đồng thời phòng ngừa các biến chứng đường tiết niệu.

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