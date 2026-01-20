Xu hướng này buộc các doanh nghiệp lữ hành phải thay đổi cách tiếp cận, đồng thời giúp thị trường du lịch phát triển theo hướng bền vững hơn.

Theo ghi nhận từ nhiều đơn vị lữ hành, trong đó có Công ty TNHH Sinh Tour Việt Nam, du khách hiện nay dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thông tin trước khi quyết định đặt tour. Họ không chỉ so sánh giá mà còn quan tâm đến uy tín doanh nghiệp, lịch trình chi tiết, chính sách bảo vệ quyền lợi và đánh giá thực tế từ những người đã trải nghiệm.

Du khách ngày càng kỹ tính hơn

Sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, nhưng đồng thời cũng khiến họ trở nên thận trọng hơn. Nhiều trường hợp gặp sự cố trong quá khứ như tour không đúng cam kết, phát sinh chi phí hay dịch vụ kém chất lượng đã khiến người tiêu dùng rút ra bài học kinh nghiệm.

Theo chia sẻ từ đại diện Sinh Tour, phần lớn khách hàng hiện nay đều chủ động đặt câu hỏi chi tiết về lịch trình, phương tiện di chuyển, nơi lưu trú cũng như các điều khoản đi kèm trước khi thanh toán. Đây là sự thay đổi tích cực, cho thấy du khách ngày càng đóng vai trò chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Uy tín doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt

Một trong những thay đổi lớn nhất trong hành vi lựa chọn tour là việc du khách ưu tiên các doanh nghiệp lữ hành có uy tín, hoạt động lâu năm. Thay vì chọn tour giá rẻ trôi nổi, nhiều người sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy sự an tâm và dịch vụ chuyên nghiệp.

Theo Sinh Tour, uy tín thương hiệu không chỉ đến từ thời gian hoạt động mà còn được xây dựng thông qua sự minh bạch trong thông tin, khả năng giữ đúng cam kết và cách doanh nghiệp xử lý phản hồi từ khách hàng. Những yếu tố này đang trở thành tiêu chí quan trọng khi du khách cân nhắc giữa nhiều lựa chọn tour trên thị trường.

Lịch trình rõ ràng và trải nghiệm thực tế được ưu tiên

Nếu trước đây, lịch trình tour chỉ cần đáp ứng số lượng điểm tham quan, thì hiện nay, du khách quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm. Họ muốn biết cụ thể thời gian di chuyển, mức độ phù hợp của lịch trình với thể lực, cũng như các hoạt động mang tính trải nghiệm thay vì chỉ “chạy điểm”.

Theo kinh nghiệm tổ chức tour của Sinh Tour, các chương trình được thiết kế linh hoạt, chú trọng trải nghiệm và hạn chế di chuyển dồn dập thường nhận được phản hồi tích cực hơn. Điều này cho thấy xu hướng cá nhân hóa tour đang ngày càng rõ nét, đặc biệt với nhóm khách gia đình và du khách trung niên.

Minh bạch chi phí và quyền lợi khách hàng

Bên cạnh lịch trình, chi phí tour cũng là yếu tố được du khách xem xét kỹ lưỡng. Thay vì chỉ quan tâm đến tổng giá, nhiều người muốn biết rõ giá tour đã bao gồm những dịch vụ nào, có phát sinh chi phí hay không và quyền lợi của mình được đảm bảo ra sao.

Theo Sinh Tour, khách hàng hiện nay thường yêu cầu hợp đồng hoặc xác nhận dịch vụ chi tiết, trong đó nêu rõ chính sách hoàn - hủy, bảo hiểm du lịch và trách nhiệm của các bên. Đây là tín hiệu cho thấy du khách ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc tiêu dùng dịch vụ du lịch.

Vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên và hỗ trợ

Chất lượng hướng dẫn viên cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn tour. Du khách mong muốn được đồng hành cùng những hướng dẫn viên có kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Các doanh nghiệp như Sinh Tour cho biết, việc đầu tư đào tạo hướng dẫn viên và xây dựng đội ngũ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt hành trình là yếu tố quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm và tạo sự tin tưởng lâu dài từ phía du khách.

Đánh giá từ khách hàng trở thành “thước đo” uy tín

Trong bối cảnh thông tin mở, đánh giá từ khách hàng cũ đóng vai trò như một kênh tham khảo đáng tin cậy. Du khách không chỉ nhìn vào số sao mà còn đọc kỹ nội dung phản hồi, hình ảnh thực tế và cách doanh nghiệp phản hồi trước các ý kiến trái chiều.

Theo ghi nhận từ Sinh Tour, những tour nhận được đánh giá tích cực thường là những tour giữ đúng cam kết, minh bạch thông tin và sẵn sàng lắng nghe góp ý từ khách hàng.

Doanh nghiệp lữ hành thích ứng với xu hướng mới

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng buộc các doanh nghiệp lữ hành phải liên tục đổi mới. Thay vì tập trung bán tour đại trà, nhiều đơn vị đang chuyển hướng sang xây dựng sản phẩm chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Đại diện Sinh Tour cho biết, việc lắng nghe nhu cầu thực tế của du khách và điều chỉnh sản phẩm theo hướng an toàn, linh hoạt và bền vững là chiến lược lâu dài để thích ứng với thị trường ngày càng cạnh tranh.

Hướng tới thị trường du lịch bền vững

Việc du khách ngày càng kỹ tính không chỉ giúp họ có những chuyến đi an toàn hơn mà còn góp phần nâng cao chất lượng chung của thị trường du lịch. Khi người tiêu dùng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, các doanh nghiệp buộc phải cải thiện dịch vụ và hoạt động minh bạch hơn.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp lữ hành như Sinh Tour đang đóng vai trò nhất định trong việc định hình xu hướng tiêu dùng du lịch theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn.

