Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải phát hiện một trường hợp người nước ngoài điều khiển flycam trái phép.

Vụ việc xảy ra lúc 15h40 ngày 14/3 trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp. Thời điểm này, du khách S.A. (quốc tịch Trung Quốc) điều khiển flycam từ mặt đất bay lên độ cao khoảng 10m.

Lực lượng chức năng làm việc với nam du khách. Ảnh: G.X

Tổ tuần tra sau đó phát hiện và yêu cầu du khách dừng hoạt động bay để làm việc. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép bay do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tạm giữ thiết bị bay không người lái để xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 17/2 đến 24/2, đơn vị này ghi nhận 6 vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay, khiến 83 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau sự cố, các cơ quan chức năng đã kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV/flycam/drone) hoạt động trong vùng cấm của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý ít nhất 10 trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép.