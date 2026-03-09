Ngày 9/3, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) thông tin, lực lượng cứu nạn - cứu hộ đã kịp thời hỗ trợ một nam du khách gặp nạn tại khu vực trụ số 98 trên tuyến đường Cột Điện.

Sự cố xảy ra vào sáng ngày 8/3, trong lúc leo núi, nam du khách bất ngờ bị trượt ngã do địa hình dốc và gồ ghề. Cú ngã mạnh khiến du khách bị đa chấn thương, trong đó nghiêm trọng nhất là gãy xương đòn khiến nạn nhân không thể tự di chuyển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cứu hộ đã nhanh chóng băng rừng tiếp cận hiện trường. Tại đây, các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu, cố định vết thương và sử dụng cáng chuyên dụng để đưa nạn nhân xuống núi an toàn. Hiện tại, nam du khách đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Nam du khách gặp nạn khi khám phá tuyến đường Cột Điện trên núi Bà Đen. Ảnh: MĐ

Tuyến đường Cột Điện trên núi Bà Đen được mệnh danh là cung đường trekking "quốc dân" dành cho người mới bắt đầu, mang đến một hành trình đầy cảm hứng với lộ trình đi qua 117 cột điện. Với thời gian chinh phục khoảng 4 giờ, du khách sẽ trải nghiệm sự kết hợp giữa những bậc thang đá vững chắc và các đoạn dốc tự nhiên, hấp dẫn nhưng cũng đầy thử thách.

Không chỉ là cơ hội để kiểm tra sức bền và ý chí, hành trình này còn cho phép du khách hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng khung cảnh rộng lớn của vùng đất Tây Ninh đầy nắng và gió. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê trekking và khám phá.

Tuy nhiên, địa hình núi cao với các bậc đá gồ ghề và dốc đứng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen luôn khuyến cáo du khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, bao gồm việc sử dụng giày leo núi chuyên dụng, gậy hỗ trợ và đi theo lộ trình quy định.

Du khách cần tập trung quan sát, tránh chạy nhảy hoặc đùa giỡn tại các đoạn dốc nguy hiểm, đồng thời không tự ý rẽ vào các lối mòn ngoài quy định để đảm bảo an toàn và tránh gây khó khăn cho công tác cứu hộ khi cần thiết.

Leo núi là hoạt động đòi hỏi thể lực và sự cẩn trọng. Vì vậy, du khách cần phân bổ sức lực hợp lý, nghỉ ngơi khi cần và tránh quá sức để hạn chế những rủi ro không đáng có. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn sẽ giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ.