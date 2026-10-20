Ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một thợ nhiếp ảnh ở TP Huế lội xuống hồ Kim Thủy, trước Đại Nội Huế, tìm điện thoại bị đánh rơi cho du khách nước ngoài. Hành động đẹp của anh nhận được nhiều lời khen, góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, hiếu khách của người dân cố đô.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Ngọc Vinh, Quản lý Tổ nhiếp ảnh di tích Huế, cho biết chính ông là người đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội.

Theo ông Vinh, hơn 8h cùng ngày, một đoàn du khách quốc tế đến tham quan Đại Nội Huế. Khi dừng chân chụp ảnh tại khu vực trước cửa Ngọ Môn, một nam du khách lớn tuổi không may đánh rơi điện thoại xuống hồ Kim Thủy.

Anh Đăng tìm lại được điện thoại cho du khách đánh rơi xuống hồ. Ảnh: Ngọc Vinh

Sự cố bất ngờ khiến vị khách hoảng loạn, có ý định nhảy xuống hồ tìm điện thoại. Cả đoàn phải dừng lại, trong khi hướng dẫn viên cũng lo lắng tìm cách xử lý.

“Vị khách lúc đó rất hoảng hốt, đòi nhảy xuống hồ tìm điện thoại. Tôi nhờ hướng dẫn viên trấn an, nói với khách cứ yên tâm vì anh em trong tổ nhiếp ảnh sẽ hỗ trợ tìm lại”, ông Vinh kể.

Ngay sau đó, anh Nguyễn Đức Anh Đăng, một thành viên trẻ của tổ nhiếp ảnh, không ngần ngại lội xuống hồ tìm kiếm. Giữa làn nước đục, anh kiên nhẫn mò tìm hơn 5 phút thì phát hiện chiếc điện thoại.

Theo ông Vinh, khi điện thoại được tìm thấy, nam du khách cùng các thành viên trong đoàn vui mừng vỗ tay. Không khí căng thẳng trước đó nhanh chóng được thay bằng sự phấn khởi, còn các thành viên tổ nhiếp ảnh cũng vui lây khi giúp du khách tìm lại tài sản.

“Thấy du khách nhận lại được tài sản quan trọng, tôi và anh em trong tổ ai cũng hạnh phúc. Với chúng tôi, giúp đỡ du khách là cách góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người Huế”, ông Vinh chia sẻ và cho biết, điện thoại chống nước nên không bị hư hỏng.

Nam du khách vui mừng khi được hỗ trợ tìm lại điện thoại đánh rơi. Ảnh: Ngọc Vinh

Anh Nguyễn Đức Anh Đăng cho biết, khi biết du khách cần hỗ trợ, anh lập tức xuống hồ tìm kiếm với mong muốn sớm tìm lại điện thoại cho khách. Sau khi nhận lại tài sản, nam du khách liên tục nói lời cảm ơn.

“Tôi thấy đó là việc mình nên làm. Họ đến từ những đất nước xa xôi nên khi gặp sự cố, mình cần hỗ trợ. Dù việc làm của mình nhỏ nhưng sẽ góp một chút quảng bá hình ảnh du lịch”, anh Đăng nói.

Theo ông Vinh, Tổ nhiếp ảnh di tích Huế có hơn 15 thành viên. Trong quá trình làm việc, các thành viên đã nhiều lần hỗ trợ du khách khi gặp sự cố, từ đó góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với những người đến tham quan di tích.

“Chúng tôi luôn mong muốn du khách khi đến Huế không chỉ được tham quan những di tích, thắng cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự gần gũi, chân thành và hiếu khách của người dân nơi đây”, ông Vinh cho hay.