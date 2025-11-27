Cẩn thận tuyệt đối khi tới các nhà ga

Anh Nguyễn Anh Lukas cho biết, hãy cẩn thận với những người bất ngờ tiếp cận, áp sát hay ngã nhào vào như kiểu vô tình ở các nhà ga. Đó cũng là lúc bạn bị lấy đồ.

Anh từng chứng kiến nhiều tình huống móc túi xảy ra tại cửa soát vé lên tàu. Khi du khách mải tìm vé tàu hay loay hoay qua cửa, những kẻ móc túi sẽ áp sát giống như kiểu hành khách từ phía sau chen lên và nhanh tay trộm đồ.

Theo anh Thụ, du khách hãy thật cẩn trọng với những phụ nữ giả mang bầu hay đeo những chiếc túi đen, to để che tay và tiện hành sự. Họ hay "mai phục" ở những nhà ga đông đúc. Các đối tượng này thường đi thành nhóm 3-5 người, ăn mặc hơi nhếch nhác.

Trên tàu điện ngầm, du khách nên đứng phía cửa đóng, tránh cánh cửa mở ra mở vào. Đứng ở vị trí làm sao sau lưng là tường chứ không phải người, bởi khi đấy "phòng thủ" bên hông và trước mặt sẽ dễ hơn.

Nếu đi thành nhóm đông người, du khách nên luôn dặn dò nhau và canh chừng túi cho nhau. Kẻ móc túi thường nhắm vào những toa có đông người dồn vào.