Áo khoác dày chống nước

Nếu tới châu Âu mùa đông và chọn những điểm đến băng tuyết, du khách nên đầu tư mua những chiếc áo khoác chuyên dụng, có thể chống chịu thời tiết âm độ C, ưu tiên có mũ, cổ cao, lớp ngoài cùng chống gió, chống nước. Đây sẽ là chiếc "áo giáp" giúp bạn không bị lạnh và ướt bởi tuyết.

Áo khoác dài qua hông sẽ giữ ấm tốt hơn rất nhiều, nhất là khi bạn ngồi xe tuyết, cáp treo hay chụp ảnh lâu ngoài trời.

Một chiếc áo khoác màu rực rỡ hoặc kiểu dáng sang trọng có thể giúp bạn nổi bật giữa tuyết trắng, chụp ảnh đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, áo khoác thường nặng và cồng kềnh nên du khách cân nhắc số lượng.

Quần áo giữ nhiệt có lót nỉ

Trong vali, du khách đừng quên đem theo 3-5 chiếc áo giữ nhiệt dài tay, thậm chí nhiều hơn nếu đi dài ngày. Bạn có thể chọn loại cổ tròn hoặc cổ cao, với chất liệu nỉ mỏng, lông cừu mịn hoặc sợi tổng hợp giữ ấm. Chiếc áo này có tác dụng giữ ấm và thấm hút mồ hôi, đồng thời rất gọn nhẹ.

Ngoài áo, du khách cũng phải trang bị thêm quần giữ nhiệt hoặc quần tất dày.

Khách Việt tới Na Uy săn cực quang. Ảnh: Bùi Xuân Việt

Giày chuyên đi lạnh

Du khách nhất định phải mang theo một đôi giày phù hợp với đi bộ, di chuyển nhiều, đồng thời có khả năng chống trơn trượt, chống ướt. Bên trong giày nên có lớp lót lông để giữ ấm giữa thời tiết lạnh giá châu Âu. Du khách nữ có thể mang theo giày boots cao cổ nhưng đừng chọn loại cao gót.

Miếng dán giữ nhiệt

Từ Việt Nam tới các quốc gia châu Âu vào mùa đông, du khách cần trang bị miếng dán giữ nhiệt để dán dưới lòng bàn chân hoặc phần lưng. Nhiều du khách cho biết, họ thường mua miếng dán của Nhật Bản từ Việt Nam để mang đi châu Âu vì giữ nhiệt tốt, giá thành phù hợp.

Tay là phần cơ thể tiếp xúc trực tiếp với thời tiết nhiều nhất, thậm chí bạn có thể phải rửa nước, hay phải tháo găng tay để làm các hoạt động thường ngày như ăn cơm, vặn nút chai,… Do đó, du khách có thể mang thêm túi sưởi tay mini.

Kính râm và kem chống nắng

Nhiều người lầm tưởng rằng, khi tới châu Âu mùa đông, nhất là những nơi phủ tuyết trắng xóa thì không cần kính râm và kem chống nắng.

Sự thực, ánh nắng phản chiếu từ tuyết và băng tới da bạn sẽ không kém gì so với khi đứng vài tiếng dưới ánh nắng gắt của mùa hè. Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi.

Một vài bí kíp để đảm bảo sức khỏe trong các chuyến du lịch châu Âu mùa đông, du khách nên nhớ, đó là giữ ấm bàn tay, bàn chân và tai - 3 bộ phận dễ nhiễm lạnh và gây cảm nhất. Uống nước ấm thường xuyên để điều hòa thân nhiệt, ăn đủ bữa.

