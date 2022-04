Phố cổ Hội An bất ngờ 'xuất hiện' giữa TP Thanh Hóa, du khách thích thú check-in

Tối ngày 25/4, tại Công viên Hội An diễn ra tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh” do UBND TP Thanh Hóa tổ chức.

Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2022 chính là sự khẳng định cho tình cảm gắn bó giữa hai thành phố Thanh Hóa và Hội An.

Đồng thời, đây là sự kiện giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo, kỷ niệm 61 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (1961 - 2022) và hướng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức.

“Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh” sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/4, người dân, du khách đến với Thanh Hóa có thể thỏa sức chiêm ngưỡng, hòa mình vào không khí, cảnh quan văn hóa đặc sắc.

Một số hình ảnh phiên bản phố cổ Hội An giữa lòng TP Thanh Hóa.

Phiên bản chùa Cầu và phố cổ Hội An giữa lòng TP Thanh Hóa

Hàng nghìn người dân thích thú đến tham quan 'phố cổ Hội An'

Và trải nghiệm ở những ngôi nhà cổ

Phiên bản chùa Cầu Hội An

Hai hai dãy nhà cổ ở hai bên cầu

Trải nghiệm y như thật ở những ngôi nhà cổ Hội An

Người dân thích thú check-in

Lê Dương