Ngày 30/4, các đơn vị chức năng xã Long Hải đã làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà N.T.T.V. (47 tuổi, trú ấp Hải Phong 1, xã Long Hải), liên quan việc bị du khách “tố” cân thiếu hải sản, thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Các đơn vị chức năng xã Long Hải làm việc với bà V., tiểu thương bị "tố" cân thiếu hải sản cho du khách. Ảnh: Tuyền Đức

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin du khách phản ánh vợ chồng bán hải sản tại khu vực bãi biển xã Long Hải có hành vi cân thiếu khi bán ghẹ cho khách.

Cụ thể, người đăng tải cho biết, người này mua 3,2kg hải sản nhưng khi mang về nhà cân lại chỉ có 1,8kg. Thời điểm mua, người này có ý định trả lại ghẹ do nghi ngờ cân thiếu, nhưng do sợ “có chuyện” và lại đi một mình nên đành ngậm ngùi trả tiền rồi đi về.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh trên, cơ quan chức năng xã Long Hải đã vào cuộc xác minh, xác định người bán hải sản là bà N.T.T.V. (47 tuổi, trú ấp Hải Phong 1, xã Long Hải) và mời lên làm việc.

Tại buổi làm việc, bà V. thừa nhận vào ngày 27/4, bà sử dụng chiếc cân không đảm bảo quy định (cân bị nhiễm mặn, niêm phong, kẹp chì đã bị hư) để cân hải sản, dẫn đến cân không đảm bảo trọng lượng (cân thiếu) cho khách du lịch.

Sau buổi làm việc, bà V. tự nguyện hủy chiếc cân không đảm bảo chất lượng và cam kết không sử dụng cân không đảm bảo chất lượng để buôn bán, kinh doanh.

Liên quan vụ việc trên, chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành xã Long Hải đã kiểm tra các phương tiện đo lường, chủ yếu là cân của các hộ kinh doanh hải sản tại khu vực bãi biển Dinh Cô nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi gian lận.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý và tịch thu 2 chiếc cân bị can thiệp làm sai lệch kết quả, gây thiệt hại cho khách hàng.

UBND xã Long Hải khuyến cáo các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động buôn bán, đảm bảo quyền lợi du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch minh bạch, văn minh.