Ngày 16/9, Thường trực Đảng ủy xã Lũng Cú (Tuyên Quang) giao UBND xã khẩn trương thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ phản ánh của khách du lịch về việc giá dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải quá cao, sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng.

Du khách lên mạng xã hội tố bị 'chặt chém', quà mua về không đảm bảo chất lượng khi du lịch ở Lô Lô Chải, Hà Giang. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, một du khách chia sẻ trên mạng xã hội về chuyến đi Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), phản ánh giá dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) quá cao, thậm chí bị ‘chặt chém’ gấp ba lần so với bình thường.

Du khách này cho biết, bản thân đã mua thịt lợn hun khói về làm quà, nhưng khi sử dụng thì phát hiện thịt bị mủn (bề mặt nhớt, dính), có dấu hiệu kém chất lượng. Ngoài ra, việc mua bán thiếu minh bạch khiến du khách cảm thấy không hài lòng và cho rằng đây là tình trạng “lừa khách.”

Nhằm bảo đảm tính khách quan, kịp thời, đúng quy định pháp luật và quy ước cộng đồng, đồng thời công khai, minh bạch và trung thực kết quả kiểm tra để giữ gìn uy tín, hình ảnh và thúc đẩy du lịch địa phương, UBND xã Lũng Cú đã thành lập tổ kiểm tra gồm 7 thành viên, do Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ xác minh thông tin phản ánh của du khách liên quan đến tình trạng giá dịch vụ cao và an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ở thôn Lô Lô Chải.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh về dịch vụ ở thôn Lô Lô Chải chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Ảnh: Venus Trần

UBND xã Lũng Cú yêu cầu tổ công tác làm việc nghiêm túc, khẩn trương và báo cáo kết quả trước 16h ngày 16/9. Đồng thời, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dịch vụ du lịch, kịp thời xử lý hành vi vi phạm, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.