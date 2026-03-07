Ngày 7/3, UBND xã Long Hải (TPHCM) cho biết, các đơn vị chức năng xã vừa làm việc với một tiểu thương trên địa bàn, liên quan việc du khách “tố” cân thiếu hải sản, lan truyền trên mạng xã hội.

Các đơn vị chức năng xã Long Hải làm việc với bà H., tiểu thương bị "tố" cân thiếu khi bán hải sản cho du khách. Ảnh: Tuyền Đức

Trước đó, trên TikTok xuất hiện đoạn clip từ tài khoản “Tân Uyên_61BD” phản ánh một tiểu thương bán hải sản tại khu vực bãi biển Dinh Cô (xã Long Hải) sử dụng cân không đạt tiêu chuẩn khi bán hàng cho khách du lịch.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Trước thông tin phản ánh trên, cơ quan chức năng xã Long Hải đã vào cuộc xác minh, xác định người bán hàng trong clip là bà H.T.N.H. (trú tại tổ 11, ấp Hải Phong 1) và mời lên làm việc.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận ngày 4/3 đã sử dụng cân không đạt tiêu chuẩn khi bán hải sản cho một du khách. Cụ thể, bà bán 2,6kg cua với giá 530.000 đồng và 1,2kg tôm với giá 340.000 đồng, trong khi chiếc cân được sử dụng bị sai lệch khoảng 100 gram so với trọng lượng thực tế.

Bà H. cho rằng, chiếc cân này được sử dụng từ năm 2023 và đã có dấu hiệu hư hỏng dẫn đến sai lệch khi cân.

Sau buổi làm việc, bà H. cam kết tự hủy chiếc cân trên, mua cân mới đạt tiêu chuẩn và thực hiện việc mua bán đúng số lượng, chất lượng, không để xảy ra tình trạng tương tự.

UBND xã Long Hải cũng khuyến cáo các hộ kinh doanh, tiểu thương tại khu vực du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động mua bán, bảo đảm quyền lợi du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, minh bạch và thân thiện.