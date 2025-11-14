Một du khách tên V.L.N. (trú phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), sau khi đọc bài viết trên VietNamNet về nhóm của anh Phạm Văn Đức (33 tuổi, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) bỏ hàng trăm triệu đồng để trồng, nhân giống san hô dưới đáy biển, đã quyết định trả lại đá cuội từng lấy trước đó khi du lịch tại hòn đảo này.

Số đá được gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô kèm thư xin lỗi của du khách.

Đá cuội biển Cô Tô được du khách đóng vào thùng xốp, gửi trả về đảo Cô Tô

Nội dung bức thư như sau: "Tôi là một du khách, từng ra đảo nhiều lần vào năm 2015-2018. Do tò mò và mê vẻ đẹp của đảo, đặc biệt là bãi đá nên tôi đã lén lấy một số đá về trưng bày.

Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt khi đọc về bài các bạn thanh niên trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo, tôi cảm thấy hành động trước đây của mình đã làm tổn hại đến vẻ đẹp nguyên sơ và trong trẻo của hòn đảo này.

Nay tôi viết thư xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân đảo Cô Tô và xin trả lại số đá mình đã mang về. Mong số đá này được trả lại về đúng bãi đá trên đảo, trả lại vẻ đẹp cho địa danh này.

Một lần nữa tôi xin được gửi lời xin lỗi về hành động của mình và về sự bất tiện đã gây ra cho quý Phòng. Tôi xin chân thành cảm ơn!".

14kg đá cuội được du khách trả lại sẽ được đem tới bãi biển Móng Rồng, đặc khu Cô Tô

Ngày 14/11, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, đặc khu Cô Tô cho biết, số đá cuội trên được nhận vào sáng cùng ngày trong 1 thùng xốp. Bên trong là 14kg đá cuội cùng 1 bức thư xin lỗi.

Ông Linh cũng cho biết thêm, du khách sau khi đọc bài viết của VietNamNet đã có mong muốn trả lại số đá cuội. Toàn bộ số đá trên sẽ được cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội đưa về khu vực bãi đá Móng Rồng trên đảo Cô Tô.

"Cô Tô đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, an toàn và bền vững. Để làm được điều đó, không chỉ cần hạ tầng hay chính sách, mà quan trọng hơn là ý thức và trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Tôi mong mỗi người dân, mỗi cơ sở du lịch và mỗi du khách hãy cùng chung tay giữ gìn môi trường biển đảo: không lấy đi những gì thuộc về tự nhiên và không để lại những gì không thuộc về Cô Tô.

Một hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên vẹn cho mai sau, để Cô Tô luôn là điểm đến xanh, sạch, đẹp và đáng tự hào", ông Linh cho biết.

Nhiều năm nay, anh Đức cùng cộng sự đã trồng, nhân giống loài san hô sừng hươu tại đảo Cô Tô

Trước đó, VietNamNet có bài viết "Bỏ ra hàng trăm triệu, nhóm người trẻ miệt mài 'trồng rừng' dưới đáy biển Cô Tô", nội dung đề cập việc anh Phạm Văn Đức (33 tuổi, trú đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cùng đội ngũ đã nhiều năm trồng, nhân giống san hô sừng hươu tại khu vực hòn Chim ở đặc khu Cô Tô.

Anh Đức cho biết, năm 2023, anh cùng các cộng sự có kinh nghiệm lặn biển bắt đầu khảo sát, đánh giá thực trạng và ghi nhận tại khu vực Cô Tô hiện có khoảng 43 loài san hô sinh sống.

Tuy nhiên, loài san hô sừng hươu gần như tuyệt chủng tại đây - dù lặn khắp nơi dưới đáy biển, họ chỉ tìm thấy một đến hai cụm nhỏ cao chừng 15cm.

Anh Phạm Văn Đức nhiều năm trồng san hô dưới biển Cô Tô

Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm anh Đức cùng cộng sự bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để phục vụ công việc hồi sinh loài san hô này. Nhóm của anh Đức chọn khu vực hòn Chim để đặt giá cấy mẫu san hô.

Những mẫu san hô sừng hươu sau khi lấy về được cố định vào giá đỡ làm bằng khung sắt. Mọi công đoạn đều được thực hiện ngay dưới đáy biển, độ sâu khoảng 10m.

Hiện tại, anh Đức cùng các cộng sự đã cấy thành công san hô sừng hươu trên diện tích khoảng 500m2 dưới đáy biển, các cụm san hô đang sinh trưởng tốt.