Món quà bất ngờ

Ở lưng chừng núi với một bên là vực sâu mù sương, Vừ Thị Xia (25 tuổi, phường Đoàn Kết, Lai Châu) ngồi đối diện với chiếc máy quay. Cô bới đất, lật lên đoạn gốc cây khoai sâm đất đang mọc mầm.

Cầm gốc cây trên tay, Xia chia sẻ cách trồng, chăm sóc loại nông sản này đến những người đang theo dõi mình trên mạng xã hội. Cũng bởi vậy, gần đây, Xia được nhiều người biết đến như một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Cuộc đời Vừ Thị Xia sang trang sau khi tiếp cận công nghệ

Xia sinh ra trong gia đình nghèo ở bản Thành Lập, phường Đoàn Kết. Học hết lớp 9, Xia nghỉ hẳn rồi lấy chồng, sinh con. Nghỉ học sớm, quanh năm, Xia lam lũ với nương rẫy, đem từng bó rau xuống chợ phiên tìm thu nhập.

Dù tất tả mưu sinh, Xia vẫn không thoát cảnh tháng không kiếm nổi 1 triệu đồng, cả năm không mua được bộ quần áo mới… Lấy nhau đã lâu, vợ chồng Xia cũng không trả được khoản nợ vay để sửa nhà.

Năm 2020, chồng Xia bất ngờ trả góp, mua tặng vợ chiếc điện thoại với giá 900.000 đồng. Biết chuyện, Xia giận lắm vì lúc đó gia đình đang khó khăn, phải chạy ăn từng bữa.

Nhưng cũng từ khi có điện thoại, Xia biết đến mạng xã hội. Cô xem mạng và dần nhận ra, nhiều người có thể bán hàng, tạo thu nhập thông qua nền tảng số.

Xia và chị gái Vừ Thị Chứ (bên trái) được nhiều người biết đến trên mạng xã hội

Xia học theo. Cô mở kênh, tập làm video rồi đăng lên trang cá nhân. Dù rất cố gắng nhưng các video của Xia không có lượt xem. Sau này, Xia biết đến một lớp học phát triển bản thân tại Hà Nội. Cô quyết tâm vay tiền mẹ đi học.

Xia kể: “Tôi nghĩ mình nghèo sẵn rồi, thử một lần xem sao. Nếu học được thì tốt, không được thì cũng chẳng thể nghèo hơn. Tại thủ đô, tôi tham gia các lớp đào tạo kinh doanh. Tôi được kết nối với nhiều anh chị người Kinh. Mọi người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.

Sau đó, tôi được kết nối với một công ty trong lĩnh vực truyền thông, thương mại và trở thành nhân viên chuyên livestream (phát trực tiếp-PV) bán hàng trên nền tảng số.

Những buổi livestream đầu tiên thực sự khó khăn. Lúc đó, tôi nói tiếng phổ thông chưa sõi, không biết phải nói thế nào, biểu đạt ra sao cho phù hợp…”.

Dù vậy, Xia vẫn nỗ lực. Cô tranh thủ giờ nghỉ trưa, buổi tối để học tiếng Kinh, tự rèn luyện các thao tác trên điện thoại... Sau cùng, cô trở thành một trong những nhân viên xuất sắc của công ty.

Đổi đời

Sau 2 năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm, Xia quyết định nghỉ để mở kênh riêng, quảng bá và bán nông sản địa phương. Cô vay vốn, đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho việc livestream, bán hàng.

Đồng hành cùng Xia trong công việc này còn có chị gái Vừ Thị Chứ (SN 1999). Hai chị em quảng bá, bán nông sản, đặc sản địa phương theo mùa.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương nơi Xia sinh sống phát cây giống khoai sâm đất cho bà con trồng. Vì vậy, chị em Xia quảng bá, bán mặt hàng này trên nền tảng số.

Chị em Xia giới thiệu sản phẩm khoai sâm đất của địa phương

Lần đầu thực hiện phiên livestream bán khoai sâm đất, Xia vui mừng đến không dám tin khi doanh thu đạt 38 triệu đồng. Cùng mặt hàng này, trong phiên livestream thứ hai, chị em Xia thu về 100 triệu đồng.

Công việc quảng bá, bán nông sản trên nền tảng số đem lại cho chị em Xia mức thu nhập từ 40-60 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập mà trước đây, Xia chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Từ ngày tiếp cận công nghệ, cuộc sống của tôi khác xưa nhiều lắm, như bước sang một trang mới. Tôi biết ơn công việc này và những người đã hướng dẫn, chỉ đường cho mình.

Công việc không chỉ giúp tôi trả được nợ, đủ sức lo cho gia đình mà còn đủ điều kiện cho các con đi học”, Xia tâm sự.

Hiện, Xia còn hỗ trợ, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho những phụ nữ trong bản làng có hoàn cảnh như mình cách quay video, tạo kênh bán hàng...

Một số phụ nữ nghỉ học, lấy chồng sớm… đã có thể tạo thu nhập từ việc bán các loại nông sản trên nền tảng số.

Chị em Xia (hàng trên, ngoài cùng bên trái) trong một phiên livestream các sản phẩm của địa phương cùng những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng khác

“Hiện, tôi thu mua nông sản của bà con trong bản rồi giới thiệu, bán chúng trên nền tảng TikTok. Nếu bán nông sản theo cách truyền thống, bà con phải vận chuyển xuống chợ trong ngày chợ phiên.

Dù vậy, không phải gia đình nào cũng có điều kiện sắm xe để vận chuyển. Thêm việc đường sá gập ghềnh, hiểm trở khiến việc vận chuyển càng thêm khó khăn. Vì vậy, việc tiêu thụ nông sản theo cách truyền thống không đạt hiệu quả cao.

Xia thu mua, tiêu thụ sản phẩm khoai sâm đất cho bà con địa phương

Sau khi được giới thiệu, quảng bá trên sàn thương mại điện tử, các sản phẩm này được biết đến, thu mua rộng rãi. Vừa qua, chúng tôi thực hiện các buổi livestream miễn phí, giúp bà con địa phương tiêu thụ 4 tấn khoai sâm đất.

Tính từ đầu mùa, sau khi đưa lên TikTok Shop, bà con nông dân địa phương đã tiêu thụ khoảng 300 tấn khoai sâm đất. Điều này cho thấy việc bán nông sản trên nền tảng số rất hiệu quả”, Xia chia sẻ.

Ảnh: NVCC