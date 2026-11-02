Một nữ du khách Việt phải cấp cứu, phẫu thuật và điều trị gần 10 ngày tại Nhật Bản đã được Bảo hiểm AAA chi trả gần 480 triệu đồng. Trường hợp này cho thấy vai trò của bảo hiểm trong việc giảm gánh nặng tài chính trước những rủi ro bất ngờ.

Chi trả quyền lợi qua các trường hợp thực tế

Tháng 5/2026, bà Nông Thị V. (sinh năm 1965) đi du lịch tại Thành phố Osaka phải cấp cứu vì viêm thanh quản phù nề cấp, thực hiện thủ thuật mở khí quản và điều trị nội trú gần 10 ngày. Trước chuyến đi, bà tham gia bảo hiểm du lịch toàn cầu của Bảo hiểm AAA với mức phí 905.000 đồng. Sau khi về nước bà đã được chi trả khoảng 479,6 triệu đồng cho chi phí y tế và trợ cấp nằm viện tại Nhật Bản sau 6 ngày hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu.

Không chỉ các chuyến đi xa, những sự cố trong hoạt động thường ngày cũng có thể phát sinh những chi phí lớn. Tháng 4/2026, anh Nguyễn Đức H. (sinh năm 1978) bị ngã khi chơi pickleball. Sau 3 ngày, cơn đau và sưng gối không thuyên giảm, anh đi khám và được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm gối trái, phải phẫu thuật. Với mức phí tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm AAA khoảng 9,88 triệu đồng, anh đã được chi trả 66,2 triệu đồng cho chi phí y tế và khoản trợ cấp cho thời gian nghỉ điều trị.

Hoạt động thể thao lành mạnh vẫn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro chấn thương. Ảnh: istock

Hai trường hợp khác là chị Nguyễn N.T. (sinh năm 1999) điều trị u nang buồng trứng và chị Nguyễn T.T. (sinh năm 1992) điều trị bệnh tuyến giáp. Cùng tham gia bảo hiểm sức khỏe với mức phí khoảng 4,19 triệu đồng, hai khách hàng đã lần lượt nhận quyền lợi khoảng 50,5 triệu đồng và 55,2 triệu đồng.

Các trường hợp trên cho thấy bảo hiểm không chỉ giúp chia sẻ chi phí điều trị mà còn tạo thêm nguồn lực tài chính cho khách hàng khi sức khỏe gặp vấn đề.

Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xử lý tổn thất

Bên cạnh quyền lợi chi trả, quy trình tiếp nhận và xử lý sự cố cũng là một khía cạnh thể hiện giá trị của bảo hiểm. Với Bảo hiểm AAA, sự hỗ trợ được triển khai từ khâu ghi nhận thông tin, giám định thiệt hại đến phối hợp sửa chữa và giải quyết bồi thường.

Chị Nguyễn Thị M.N. gặp sự cố khi chiếc ô tô mới mua được 5 ngày va vào cột sắt mái che lúc ra khỏi cổng, khiến phần đầu xe bị hư hỏng. Sau khi nhận tin báo, giám định viên Bảo hiểm AAA nhanh chóng liên hệ hướng dẫn, đến hiện trường ghi nhận thiệt hại và phối hợp đưa xe đến gara sửa chữa. Sau khi hoàn tất sửa chữa, Bảo hiểm AAA bảo lãnh thanh toán khoảng 59,9 triệu đồng.

Chủ động bảo vệ các tài sản giá trị sẽ giúp giảm áp lực tài chính khi phát sinh vấn đề. Ảnh: istock

Trong một trường hợp khác, chiếc Mercedes của chị Lê Thị T.M. (Nha Trang) bị ngập nước thời gian dài khiến xe hư hỏng nặng trong đợt lũ tháng 11/2025. Thời điểm đó các gara đều quá tải, nhiều phụ tùng khan hiếm và phải đặt từ nước ngoài, khiến thời gian sửa chữa kéo dài. Trung tâm Giám định Bồi thường (TTGĐBT) đã cử nhân sự đến Nha Trang gặp trực tiếp khách hàng. Sau khi trao đổi đã đưa ra phương án bồi thường bằng tiền để khách hàng chủ động khắc phục với chi phí quyền lợi 700 triệu đồng.

Đằng sau những kết quả trên, quy trình hỗ trợ 24/7 của Bảo hiểm AAA, từ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn khách hàng đến điều phối giám định và theo dõi hồ sơ cũng được khách hàng đặc biệt quan tâm.

Theo ông Phạm Việt Phương, Giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới kiêm phụ trách TTGĐBT, với các sự cố ở khu vực xa hoặc xe không thể di chuyển, Bảo hiểm AAA phối hợp giữa giám định viên các chi nhánh và chuyên quản giám định tại TTGĐBT để hỗ trợ khách hàng.

Bảo hiểm AAA đã ứng dụng công nghệ AI vào công tác giám định, số hóa quy trình để đem đến những trải nghiệm tiện ích, nhanh chóng cho khách hàng. Ảnh: istock

Tháng 7/2026, Claim247 và AAA247 - hai ứng dụng sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ công tác giám định từ xa - đã được triển khai trên toàn hệ thống, số hóa quy trình từ tiếp nhận tổn thất đến đề nghị bồi thường. Trước đó, tháng 12/2025, Bảo hiểm AAA đã ký hợp tác toàn diện với Công ty VETC - đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) tại Việt Nam - về cứu hộ; đồng thời Bảo hiểm AAA cũng hoàn thiện chức năng cứu hộ tự động trên AAA247, hướng tới việc rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, chỉ trong khoảng 30 phút.

Từ một ca cấp cứu nơi đất khách, chấn thương khi chơi thể thao đến ô tô gặp tai nạn, ngập lũ… đều là những rủi ro bất ngờ có thể kéo theo gánh nặng tài chính lớn. Qua các trường hợp thực tế được Bảo hiểm AAA chi trả, giá trị của bảo hiểm không chỉ nằm ở khoản bồi thường, mà còn ở cách doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng từ lúc phát sinh sự cố đến khi hoàn tất quyền lợi.

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Ngọc Minh