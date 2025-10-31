Thông tin tại buổi Họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ KH&CN, ông Hà Minh Hiệp, Chánh văn phòng Bộ KH&CN, cho biết trong tháng 10, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ để triển khai trước 4 sản phẩm công nghệ chiến lược từ ngày 31/10 và đặt mục tiêu triển khai các sản phẩm còn lại trong tháng 12.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 10/2025 của Bộ KH&CN sáng 31/10. Ảnh: Bộ KH&CN

Ông cũng điểm lại những chính sách nổi bật của Bộ KH&CN trong 9 tháng vừa qua, liên quan đến tháo gỡ thể chế, ban hành quy định nhằm triển khai thực chất Nghị quyết 57. Cụ thể, Bộ đã ban hành Kiến trúc tổng thể quốc gia số, làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc của mình nhằm đảm bảo tính thống nhất, không xảy ra đầu tư dàn trải, chồng chéo.

Bên cạnh đó, 84 nền tảng số quốc gia cũng được ban hành, trong đó 28 nền tảng được các bộ, ngành, địa phương vận hành, nhiều thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến để phục vụ chính quyền hai cấp.

Theo ông Hà Minh Hiệp, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 đã tháo gỡ khó khăn không chỉ về tài chính mà cả về nhân lực, thông tin khoa học công nghệ, quy trình thực hiện, đặt hàng, giải quyết toàn diện vướng mắc tồn tại trong nhiều năm qua.

Hai mục tiêu khi giao bài toán khó cho doanh nghiệp Việt Nam

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết Bộ KH&CN đang tập trung thúc đẩy, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng. Bộ đã trình Thủ tướng chính phủ Đề án hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược an ninh, an toàn mạng.

Mục tiêu là xây dựng năng lực an ninh, an toàn thông tin mạng mang tính chủ động để bảo vệ hạ tầng trọng yếu, dữ liệu cá nhân, đảm bảo chủ quyền số của Việt Nam; phát triển mạng lưới chia sẻ thông tin giữa các trung tâm an toàn, an ninh mạng; phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trọng yếu, có khả năng chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh quốc tế.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo. Ảnh: Minh Sơn

Để làm được điều này, Đề án đưa ra các giải pháp đồng bộ, trong đó có phát huy cơ chế bài toán lớn. Cụ thể, các bộ, ngành công bố bài toán lớn và doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Việc này giúp doanh nghiệp vừa làm chủ công nghệ, vừa là kênh để thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ đầu ra, Đề án sẽ có cơ chế khuyến khích tập đoàn lớn trong nước đầu tư, thuê sử dụng sản phẩm địa phương trong phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ KH&CN cũng có các kênh hỗ trợ trực tiếp cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm an toàn, an ninh mạng.

Thông tin thêm về chương trình, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh Nhà nước giao bài toán lớn cho doanh nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện nhằm hai mục đích nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và tạo đầu ra để doanh nghiệp lớn dần.

“Nhà nước đưa ra các bài toán ‘không dễ’ để doanh nghiệp tham gia cùng giải quyết”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ. “Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí hoặc đặt hàng”.

Danh mục 21 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được Bộ KH&CN ban hành trong tháng 6, bao phủ nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp, phát triển hạ tầng số đến các công nghệ lõi như AI, blockchain, 5G.

Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của Bộ KH&CN trong việc triển khai thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong đó, xác định vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước.